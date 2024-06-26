По информации аналитика издания Bild Юлиана Репке, в ходе успешной контратаки украинские военные заставили преступную армию РФ отступить из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Репке отмечает, что бои в районе Временного Яра идут уже несколько месяцев. Этот город, расположенный на холмах, отделяет от основных сил оккупационной армии РФ канал Северский Донец – Донбасс.

На востоке по каналу расположен микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.

До этого российские оккупанты пытались обойти его с флангов и проводили лобовые атаки.

Какое-то время они удерживали часть многоэтажных домов в микрорайоне, однако контратака украинских военных вынудила их отступить.

Украинская армия отразила (или никогда не теряла) несколько улиц в микрорайоне "Канал" во Временном Яру, - отмечает Репке. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты также безуспешно штурмуют Калиновку к северу от "Канала".

До этого преступная армия РФ уже захватывала Калиновку и подходила к каналу Северский Донец, но потом была отброшена.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 50 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Наибольшую наступательную активность российские оккупанты проявляют в районе Покровска на Донетчине.

Трижды с начала враг пытался атаковать в районе Волчанска Харьковщины.

Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отразили.

В районе Купянска сразу три боя близ Синьковки. Еще две атаки были отбиты украинскими военными недалеко от Стельмаховки и Берестового.

В направлении Лимана зафиксировано 9 попыток вражеских атак вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Три боя продолжаются недалеко от Торского, Макеевки и Невского.

В направлении Северска ведутся 2 боя в районе Спорного. По одной вражеской атаке были отражены украинскими военными недалеко от Белогоровки и Раздолевки.

В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северного и Железного. Пока там продолжаются бои.

В направлении Покровска с начала зафиксировано 15 вражеских атак неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

В настоящее время ВСУ отразили 7 атак российских окупантов, другая часть боев еще продолжается.

Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки.

В направлении Курахового шли бои вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.

Четыре атаки российских окупантов завершились значительными потерями для них, еще два боестолкновения продолжаются.

На левобережье Днепра в Херсонской области преступная армия РФ дважды безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.