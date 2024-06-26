По информации аналитика издания Bild Юлиана Репке, в ходе успешной контратаки украинские военные заставили преступную армию РФ отступить из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отбили пригород Часового Яра у армии РФ
- С начала суток ВСУ вступили в 50 боевых столкновений с российскими войсками
- Российские оккупанты проявляют активность в разных направлениях, но украинские военные успешно отражают атаки
- Херсонская область: РФ дважды пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Крынок, но безуспешно
- Ситуация на фронте сложная, однако украинские военные продолжают борьбу за независимость Украины
Что известно о ситуации в районе Временного Яра
Репке отмечает, что бои в районе Временного Яра идут уже несколько месяцев. Этот город, расположенный на холмах, отделяет от основных сил оккупационной армии РФ канал Северский Донец – Донбасс.
На востоке по каналу расположен микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.
До этого российские оккупанты пытались обойти его с флангов и проводили лобовые атаки.
Какое-то время они удерживали часть многоэтажных домов в микрорайоне, однако контратака украинских военных вынудила их отступить.
Он отметил, что российские оккупанты также безуспешно штурмуют Калиновку к северу от "Канала".
До этого преступная армия РФ уже захватывала Калиновку и подходила к каналу Северский Донец, но потом была отброшена.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 50 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Наибольшую наступательную активность российские оккупанты проявляют в районе Покровска на Донетчине.
Трижды с начала враг пытался атаковать в районе Волчанска Харьковщины.
Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отразили.
В районе Купянска сразу три боя близ Синьковки. Еще две атаки были отбиты украинскими военными недалеко от Стельмаховки и Берестового.
В направлении Лимана зафиксировано 9 попыток вражеских атак вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Три боя продолжаются недалеко от Торского, Макеевки и Невского.
В направлении Северска ведутся 2 боя в районе Спорного. По одной вражеской атаке были отражены украинскими военными недалеко от Белогоровки и Раздолевки.
В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северного и Железного. Пока там продолжаются бои.
В направлении Покровска с начала зафиксировано 15 вражеских атак неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.
В настоящее время ВСУ отразили 7 атак российских окупантов, другая часть боев еще продолжается.
Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки.
В направлении Курахового шли бои вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.
Четыре атаки российских окупантов завершились значительными потерями для них, еще два боестолкновения продолжаются.
На левобережье Днепра в Херсонской области преступная армия РФ дважды безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.
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