ВСУ выбили армию РФ из пригорода Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ выбили армию РФ из пригорода Часового Яра

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  Bild

По информации аналитика издания Bild Юлиана Репке, в ходе успешной контратаки украинские военные заставили преступную армию РФ отступить из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отбили пригород Часового Яра у армии РФ
  • С начала суток ВСУ вступили в 50 боевых столкновений с российскими войсками
  • Российские оккупанты проявляют активность в разных направлениях, но украинские военные успешно отражают атаки
  • Херсонская область: РФ дважды пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Крынок, но безуспешно
  • Ситуация на фронте сложная, однако украинские военные продолжают борьбу за независимость Украины

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Репке отмечает, что бои в районе Временного Яра идут уже несколько месяцев. Этот город, расположенный на холмах, отделяет от основных сил оккупационной армии РФ канал Северский Донец – Донбасс.

На востоке по каналу расположен микрорайон "Канал" с многоквартирными домами.

До этого российские оккупанты пытались обойти его с флангов и проводили лобовые атаки.

Какое-то время они удерживали часть многоэтажных домов в микрорайоне, однако контратака украинских военных вынудила их отступить.

Украинская армия отразила (или никогда не теряла) несколько улиц в микрорайоне "Канал" во Временном Яру, - отмечает Репке.

Он отметил, что российские оккупанты также безуспешно штурмуют Калиновку к северу от "Канала".

До этого преступная армия РФ уже захватывала Калиновку и подходила к каналу Северский Донец, но потом была отброшена.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 50 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Наибольшую наступательную активность российские оккупанты проявляют в районе Покровска на Донетчине.

Трижды с начала враг пытался атаковать в районе Волчанска Харьковщины.

Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отразили.

В районе Купянска сразу три боя близ Синьковки. Еще две атаки были отбиты украинскими военными недалеко от Стельмаховки и Берестового.

В направлении Лимана зафиксировано 9 попыток вражеских атак вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Три боя продолжаются недалеко от Торского, Макеевки и Невского.

В направлении Северска ведутся 2 боя в районе Спорного. По одной вражеской атаке были отражены украинскими военными недалеко от Белогоровки и Раздолевки.

В направлении Краматорска российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северного и Железного. Пока там продолжаются бои.

В направлении Покровска с начала зафиксировано 15 вражеских атак неподалеку от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

В настоящее время ВСУ отразили 7 атак российских окупантов, другая часть боев еще продолжается.

Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки.

В направлении Курахового шли бои вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки.

Четыре атаки российских окупантов завершились значительными потерями для них, еще два боестолкновения продолжаются.

На левобережье Днепра в Херсонской области преступная армия РФ дважды безуспешно пыталась прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ раскрыли последствия постоянных атак армии РФ в районе Часового Яра
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 40 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ удалось заблокировать оккупационные войска РФ в Волчанске
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?