По словам украинских военных, которые держат оборону Часового Яра в Донецкой области, постоянные атаки оккупационной армии РФ в этом районе почти не дают им возможности на передышку.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

По информации журналистов издания со ссылкой на украинских военных, которые держат оборону восточной части Донбасса, постоянные вражеские атаки негативно влияют на проведение ротации и нарушают доставку ряда грузов.

Мы работаем, можно сказать без отдыха. Потому двух одинаковых дней не бывает. Вы всегда должны быть готовы работать днем и ночью, – объясняет журналистам командир взвода по имени Александр. Поделиться

По словам аналитиков, оккупационная армия РФ в районе Часового Яра пытается использовать собственное численное и огневое преимущество до того, как украинские военные получат достаточное количество западных боеприпасов, артсистем и бронетехники.

Оборона Часового Яра имеет решающее значение. Город, который был очень популярен благодаря своему стратегическому расположению и высокому положению, но сейчас в основном в руинах, находится к западу от соседнего Бахмута, который был захвачен Россией в прошлом году после 10-месячного сражения, - отмечается в материале издания. Поделиться

В то же время, украинские артиллеристы во Часовом Яру сообщили, что уже начали поступать американские боеприпасы.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По оперативной информации Генштаба на 19:00, с начала суток украинские военные 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В Харьковской области российские кафиры не прекращают попыток атак в районе Волчанска, Тихого и Глубокого.

Украинскими военными на этих направлениях отражены 5 вражеских атак. Отражение еще одной продолжается.

В районе Купянска российские оккупанты совершили 10 попыток атак вблизи Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Андреевки. В настоящее время продолжается еще один бой.

Предыдущие потери агрессора по данному направлению составили 89 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

В Донецкой области враг 12 раз безуспешно пытался продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Сейчас там идет еще один бой.

По предварительным данным потери захватчиков в направлении составляют 58 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и три склада боеприпасов противника.

В направлении Краматорска враг 9 раз пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Временного Яра и Ивановского. Украинскими военными отбиты 8 атак российских окупантов. Еще одно сражение продолжается.

В направлении Покровска российские оккупанты с начала суток 39 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Украинскими военными отбиты 32 вражеских атаки. Сейчас продолжаются еще 7 боеприкосновений.

В районе Курахово с начала суток произошло 6 боеприкосновений вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. В настоящее время продолжаются еще 4 боестолкновения.

Одну безуспешную атаку враг совершил на левобережье Херсонщины в районе Крынок.