По словам украинских военных, которые держат оборону Часового Яра в Донецкой области, постоянные атаки оккупационной армии РФ в этом районе почти не дают им возможности на передышку.
Главные тезисы
- Украинские военные в районе Часового Яра сталкиваются с постоянными атаками армии РФ, затрудняющими работу и ротацию войск.
- Оборона стратегически важного Часового Яра имеет решающее значение для контроля над регионом Донецкой области.
- Генштаб Украины следит за ситуацией на фронте и предоставляет информацию о боевых действиях и атаках врага.
- В других регионах Украины украинские военные успешно отражают атаки армии РФ, нанося значительные потери противнику.
- Американские боеприпасы начали поступать к украинским артиллеристам в Часовом Яру, усиливая оборону и эффективность противостояния.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
По информации журналистов издания со ссылкой на украинских военных, которые держат оборону восточной части Донбасса, постоянные вражеские атаки негативно влияют на проведение ротации и нарушают доставку ряда грузов.
По словам аналитиков, оккупационная армия РФ в районе Часового Яра пытается использовать собственное численное и огневое преимущество до того, как украинские военные получат достаточное количество западных боеприпасов, артсистем и бронетехники.
В то же время, украинские артиллеристы во Часовом Яру сообщили, что уже начали поступать американские боеприпасы.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По оперативной информации Генштаба на 19:00, с начала суток украинские военные 121 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В Харьковской области российские кафиры не прекращают попыток атак в районе Волчанска, Тихого и Глубокого.
Украинскими военными на этих направлениях отражены 5 вражеских атак. Отражение еще одной продолжается.
В районе Купянска российские оккупанты совершили 10 попыток атак вблизи Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Андреевки. В настоящее время продолжается еще один бой.
Предыдущие потери агрессора по данному направлению составили 89 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, боевая бронированная машина и автомобиль.
В Донецкой области враг 12 раз безуспешно пытался продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Сейчас там идет еще один бой.
По предварительным данным потери захватчиков в направлении составляют 58 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и три склада боеприпасов противника.
В направлении Краматорска враг 9 раз пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Временного Яра и Ивановского. Украинскими военными отбиты 8 атак российских окупантов. Еще одно сражение продолжается.
В направлении Покровска российские оккупанты с начала суток 39 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
Украинскими военными отбиты 32 вражеских атаки. Сейчас продолжаются еще 7 боеприкосновений.
В районе Курахово с начала суток произошло 6 боеприкосновений вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. В настоящее время продолжаются еще 4 боестолкновения.
Одну безуспешную атаку враг совершил на левобережье Херсонщины в районе Крынок.
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