За словами українських військових, які тримають оборону Часового Яру на Донеччині, постійні атаки окупаційної армії РФ в цьому районі майже не дають їм змоги на перепочинок.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

За інформацією журналістів видання із посиланням на українських військових, які тримають оборону східної частини Донеччини, постійні ворожі атаки негативно впливають на проведення ротації та порушують доставку низки вантажів.

Ми працюємо, можна сказати, без відпочинку. Тому двох однакових днів не буває. Ви завжди повинні бути готові працювати вдень і вночі, - пояснює журналістам командир взводу на ім’я Олександр. Поширити

За словами аналітиків, окупаційна армія РФ в районі Часового Яру намагається використати власну чисельну і вогневу перевагу до того, як українські військові отримають достатню кількість західних боєприпасів, артсистем та бронетехніки.

Утримання Часів Яру має вирішальне значення. Місто, яке було дуже популярним завдяки своєму стратегічному розташуванню і високому положенню, але зараз здебільшого в руїнах, лежить на захід від сусіднього Бахмута, який був захоплений Росією минулого року після 10-місячної битви, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Водночас українські артилеристи в Часовому Ярі повідомили, що вже почали надходити американські боєприпаси.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За оперативною інформацією Генштабу станом на 19:00, від початку доби українські військові 121 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

На Харківщині російські окупанти не припиняють спроб атак в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого.

Українськими військовими на цих напрямках відбито 5 ворожих атак. Відбиття ще однієї триває.

В районі Куп’янська російські окупанти здійснили 10 спроб атак поблизу Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. Наразі триває ще один бій.

Попередні втрати агресора на даному напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

На Донеччині ворог 12 разів безуспішно намагався просунутись вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Наразі там триває ще один бій.

За попередніми даними втрати загарбників намнапрямку складають 58 осіб. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та три склади боєприпасів противника.

У напрямку Краматорська ворог 9 разів намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу Часового Яру та Іванівського. Українськими військовими відбито 8 атак російських окупантів. Ще один бій триває.

У напрямку Покровська російські окупанти від початку доби 39 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Українськими військовими відбито 32 ворожі атаки. Наразі тривають ще 7 боєзіткнень.

В районі Курахового від початку доби відбулось 6 боєзіткнень поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Наразі продовжуються ще 4 боєзіткнення.

Одну безуспішну атаку ворог здійснив на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок.