За інформацією аналітика видання Bild Юліана Рьопке, в ході успішної контратаки українські військові змусили злочинну армію РФ відступити з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Рьопке зазначає, що бої в районі Часового Яру точаться вже кілька місяців. Це місто, розташоване на пагорбах, відокремлює від основних сил окупаційної армії РФ канал Сіверський Донець — Донбас.

На сході за каналом розташований мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.

До цього російські окупанти намагались обійти його з флангів та проводили лобові атаки.

Якийсь час вони утримували частину багатоповерхових будинків у мікрорайоні, однак контратака українських військових змусила їх відступити.

Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру, — зазначає Рьопке. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти також безуспішно штурмують Калинівку на північ від "Каналу".

До цього злочинна армія РФ вже захоплювала Калинівку і підходила до каналу Сіверський Донець,однак потім була відкинута.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 50 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Найбільшу наступальну активність російські окупанти проявляють в районі Покровська на Донеччині.

Тричі від початку ворог намагався атакувати у районі Вовчанська на Харківщині.

Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили.

В районі Куп’янська одразу три бої поблизу Синьківки. Ще дві атаки було відбито українськими військовими неподалік Стельмахівки і Берестового.

У напрямку Лимана зафіксовано 9 спроб ворожих атак поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Три бої продовжуються неподалік Торського, Макіївки та Невського.

У напрямку Сіверська точаться 2 бої в районі Спірного. По одній ворожі атаці було відбито українськими військовими неподалік Білогорівки та Роздолівки.

У напрямку Краматорська російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Північного та Залізного. Наразі там тривають бої.

У напрямку Покровська від початку зафіксовано 15 ворожих атак неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

Наразі ЗСУ відбили 7 атак російських окупантів, інша частина боїв ще триває.

Ворог і надалі концентрує зусилля в районі Новоолександрівки.

У напрямку Курахового точились бої поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Чотири атаки російських окупантів завершились значними втратами для них, ще два боєзіткнення тривають.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині злочинна армія РФ двічі безуспішно намагалась прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок.