По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ перебрасывает дополнительные резервы на Харьковщину в связи с большими потерями и формирует новые военные соединения.
- Украинские военные активно отражают вражеские атаки на разных направлениях, борясь с оккупационной армией РФ.
- Аналитик указывает на стремление российских оккупантов создать новые структуры из-за ограниченности численности и вооружения.
- Данные Генштаба показывают, что украинские военные на разных направлениях фронта активно вступают в бои с вражескими подразделениями РФ.
- Бои продолжаются на Харьковщине, в Донецкой области и других районах, где украинские военные отражают атаки и стабильно удерживают свои позиции.
Что известно о опрокидывании армией РФ дополнительных резервов на Харьковщину
Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.
При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.
Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 71 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
На Харьковщине российские кафиры 6 раз безуспешно атаковали в районах Волчанска и Липцев . Еще два боя продолжаются в районе Липцев.
В направлении Купянска было отражено пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового.
В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 8 атак. Продолжаются еще 3 боя вблизи Макеевки и Невского.
В направлении Северска продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спорного.
В направлении Краматорской оккупационной армии РФ проводит атаки в районе Временного Яра.
Враг с начала суток пытался четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
В направлении Торецкого российские оккупанты 6 раз пытались безуспешно атаковать.
Сейчас украинские воины отбивают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, возле Дачного, остановлена.
В направлении Покровска количество вражеских атак возросло до 20. в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.
Сейчас на этих направлениях продолжаются 11 боеприкосновений.
На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки.
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