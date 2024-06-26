По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.

Что известно о опрокидывании армией РФ дополнительных резервов на Харьковщину

Два украинских спикера сказали о том, что на Харьковское направление перебрасывается одна мотопехотная бригада из состава 51-й армии. Впервые 51-я армия упоминается без детализации. Численность армии может быть разной, может колебаться от 20 тыс. до 50 тыс., но это теоретические расчеты. Потому что сейчас на фоне стремления россиян сформировать новые структуры все эти соединения имеют достаточно ограниченную численность и ограниченность в вооружении, - объясняет Згурец. Поделиться

Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.

При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.

Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.

Вопрос армии, это скорее процесс формирования новых соединений, из которых действительно выдергиваются более или менее готовые части для затыкания дыр на фронте или формирования каких-то наступательных возможностей. Если это отдельная полусформированная бригада, из состава вообще еще не сформировавшейся 51-й армии, брошенной на Харьковское направление, то как раз свидетельствует о том, что потери противника таковы, что он не успевает сформировать задекларированные армии и использует то, что есть на поле боя , – подчеркнул аналитик. Поделиться

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 71 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

На Харьковщине российские кафиры 6 раз безуспешно атаковали в районах Волчанска и Липцев . Еще два боя продолжаются в районе Липцев.

В направлении Купянска было отражено пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 8 атак. Продолжаются еще 3 боя вблизи Макеевки и Невского.

В направлении Северска продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спорного.

В направлении Краматорской оккупационной армии РФ проводит атаки в районе Временного Яра.

Враг с начала суток пытался четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

В направлении Торецкого российские оккупанты 6 раз пытались безуспешно атаковать.

Сейчас украинские воины отбивают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, возле Дачного, остановлена.

В направлении Покровска количество вражеских атак возросло до 20. в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

Сейчас на этих направлениях продолжаются 11 боеприкосновений.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки.