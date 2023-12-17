Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя — відома причина

Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя

Супутникові зображення вказують на те, що українські удари змусили російські війська на довгостроковій основі перемістити засоби ЧФ з окупованого Севастополя до портів у східній частині Чорного моря, — зазначили аналітики. Поширити

Росія перемістила надводні та підводні засоби свого Чорноморського флоту в Новоросійськ — далі від фронтової лінії. Тепер країна-агресорка створює умови для постійного базування кораблів на східному узбережжі.

У Новоросійськ вже були передислоковані надводні бойові кораблі як фрегат типу "Кривак" та менші судна як корвети проєкту 1241 або 1124. Також російські окупанти перемістили більшість ракетоносіїв "Калібру", включно з фрегатами типу "Адмірал Григорович", малими ракетними кораблями "Буян-М" та підводними човнами класу "Кіло".

Останні супутникові знімки показують, що судна, переміщені восени до Новоросійська, не повернулися до Севастополя, — підкреслили в ISW. Поширити

Окрім того, через удари ЗСУ Чорноморський флот обмежений у патрулюванні безпеки, здійсненні технічного обслуговування та блокуванні українських портів.

Також Росія будує військово-морський порт в Абхазії. За припущенням аналітиків, це сигналізує про "довгостроковий намір" Москви перевести більше своїх сил далі від захопленого Криму. Розширення порту має зайняти 2,5 роки.

Далекі удари України по засобах ЧФ сприяли гуманітарним і військовим успіхам у Чорному морі та дозволили Україні перехопити ініціативу в Чорному морі навіть без ефективного власного флоту, — наголосили в ISW. Поширити

За оцінкою аналітиків, додаткові ракети великої дальності дозволили б Україні зберегти акваторію відкритою для морських перевезень та тримати Чорноморський флот РФ далі від узбережжя НАТО.

Чому Росія не така активна у морі цієї зими

Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Але вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть із тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів, - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Поширити

Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії споряджені і можуть бути застосовані.

Цілком імовірно, що вони очікують посилення морозів, - припускає речниця. Поширити

Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.