Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя — відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя — відома причина

Чорне море
Джерело:  ISW

Ракетні удари та атаки БПЛА дозволили Україні позбавити РФ морської ініціативи у Чорному морі. 

Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя

Супутникові зображення вказують на те, що українські удари змусили російські війська на довгостроковій основі перемістити засоби ЧФ з окупованого Севастополя до портів у східній частині Чорного моря, — зазначили аналітики.

Росія перемістила надводні та підводні засоби свого Чорноморського флоту в Новоросійськ — далі від фронтової лінії. Тепер країна-агресорка створює умови для постійного базування кораблів на східному узбережжі.

У Новоросійськ вже були передислоковані надводні бойові кораблі як фрегат типу "Кривак" та менші судна як корвети проєкту 1241 або 1124. Також російські окупанти перемістили більшість ракетоносіїв "Калібру", включно з фрегатами типу "Адмірал Григорович", малими ракетними кораблями "Буян-М" та підводними човнами класу "Кіло".

Останні супутникові знімки показують, що судна, переміщені восени до Новоросійська, не повернулися до Севастополя, — підкреслили в ISW.

Окрім того, через удари ЗСУ Чорноморський флот обмежений у патрулюванні безпеки, здійсненні технічного обслуговування та блокуванні українських портів.

Також Росія будує військово-морський порт в Абхазії. За припущенням аналітиків, це сигналізує про "довгостроковий намір" Москви перевести більше своїх сил далі від захопленого Криму. Розширення порту має зайняти 2,5 роки.

Далекі удари України по засобах ЧФ сприяли гуманітарним і військовим успіхам у Чорному морі та дозволили Україні перехопити ініціативу в Чорному морі навіть без ефективного власного флоту, — наголосили в ISW.

За оцінкою аналітиків, додаткові ракети великої дальності дозволили б Україні зберегти акваторію відкритою для морських перевезень та тримати Чорноморський флот РФ далі від узбережжя НАТО.

Чому Росія не така активна у морі цієї зими

Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Але вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх навіть із тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів, - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії споряджені і можуть бути застосовані.

Цілком імовірно, що вони очікують посилення морозів, - припускає речниця.

Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.

При чому ворожі кораблі досить суттєво притиснуті саме до історичної Росії, до тих берегів, тяжіють до Новоросійська. У зону, яку вони раніше патрулювали, північніше, західніше, вони не наважуються виходити, - сказала Гуменюк.

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