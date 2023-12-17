Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя — відома причина

Ракетні удари та атаки БПЛА дозволили Україні позбавити РФ морської ініціативи у Чорному морі.
Армія РФ переміщує свої кораблі з Севастополя
Росія перемістила надводні та підводні засоби свого Чорноморського флоту в Новоросійськ — далі від фронтової лінії. Тепер країна-агресорка створює умови для постійного базування кораблів на східному узбережжі.
У Новоросійськ вже були передислоковані надводні бойові кораблі як фрегат типу "Кривак" та менші судна як корвети проєкту 1241 або 1124. Також російські окупанти перемістили більшість ракетоносіїв "Калібру", включно з фрегатами типу "Адмірал Григорович", малими ракетними кораблями "Буян-М" та підводними човнами класу "Кіло".
Окрім того, через удари ЗСУ Чорноморський флот обмежений у патрулюванні безпеки, здійсненні технічного обслуговування та блокуванні українських портів.
Також Росія будує військово-морський порт в Абхазії. За припущенням аналітиків, це сигналізує про "довгостроковий намір" Москви перевести більше своїх сил далі від захопленого Криму. Розширення порту має зайняти 2,5 роки.
За оцінкою аналітиків, додаткові ракети великої дальності дозволили б Україні зберегти акваторію відкритою для морських перевезень та тримати Чорноморський флот РФ далі від узбережжя НАТО.
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Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії споряджені і можуть бути застосовані.
Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.
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