Армия РФ перемещает свои корабли из Севастополя — известна причина

Армия РФ перемещает свои корабли из Севастополя

Спутниковые изображения указывают, что украинские удары заставили российские войска на долгосрочной основе переместить средства ЧФ из оккупированного Севастополя в порты в восточной части Черного моря, — отметили аналитики. Поделиться

Россия переместила надводные и подводные средства своего Черноморского флота в Новороссийск — дальше фронтовой линии. Теперь страна-агрессорка создает условия для постоянного базирования кораблей на восточном побережье.

В Новороссийск уже были передислоцированы надводные боевые корабли как фрегат типа "Кривак" и меньшие суда как корветы проекта 1241 или 1124. Также российские оккупанты переместили большинство ракетоносителей "Калибра", включая фрегаты типа "Адмирал Григорьевич", малыми ракетными и подводными лодками класса "Кило".

Последние спутниковые снимки показывают, что суда, перемещенные осенью в Новороссийск, не вернулись в Севастополь, — подчеркнули в ISW. Поделиться

Кроме того, из-за ударов ВСУ Черноморский флот ограничен в патрулировании безопасности, осуществлении технического обслуживания и блокировании украинских портов.

Также Россия строит военно-морской порт в Абхазии. По предположению аналитиков, это сигнализирует о "долгосрочном намерении" Москвы перевести больше своих сил дальше захваченного Крыма. Расширение порта должно занять 2,5 года.

Дальние удары Украины по средствам ЧФ способствовали гуманитарным и военным успехам в Черном море и позволили Украине перехватить инициативу в Черном море даже без эффективного собственного флота, подчеркнули в ISW. Поделиться

По оценке аналитиков, дополнительные ракеты большой дальности позволили бы Украине сохранить акваторию открытой для морских перевозок и держать Черноморский флот РФ дальше побережья НАТО.

Почему Россия не так активна в море этой зимой

В декабре прошлого года они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать их даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров, - сказала спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Поделиться

Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.

Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов, – предполагает спикер. Поделиться

Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.