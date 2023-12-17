Армия РФ перемещает свои корабли из Севастополя — известна причина

Ракетные удары и атаки БПЛА позволили Украине лишить РФ морскую инициативу в Черном море.
Армия РФ перемещает свои корабли из Севастополя
Россия переместила надводные и подводные средства своего Черноморского флота в Новороссийск — дальше фронтовой линии. Теперь страна-агрессорка создает условия для постоянного базирования кораблей на восточном побережье.
В Новороссийск уже были передислоцированы надводные боевые корабли как фрегат типа "Кривак" и меньшие суда как корветы проекта 1241 или 1124. Также российские оккупанты переместили большинство ракетоносителей "Калибра", включая фрегаты типа "Адмирал Григорьевич", малыми ракетными и подводными лодками класса "Кило".
Кроме того, из-за ударов ВСУ Черноморский флот ограничен в патрулировании безопасности, осуществлении технического обслуживания и блокировании украинских портов.
Также Россия строит военно-морской порт в Абхазии. По предположению аналитиков, это сигнализирует о "долгосрочном намерении" Москвы перевести больше своих сил дальше захваченного Крыма. Расширение порта должно занять 2,5 года.
По оценке аналитиков, дополнительные ракеты большой дальности позволили бы Украине сохранить акваторию открытой для морских перевозок и держать Черноморский флот РФ дальше побережья НАТО.
Почему Россия не так активна в море этой зимой
Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.
Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.
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