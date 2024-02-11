Аналітики порталу DeepState зазначають, що російські військові злочинці побудували на окупованих територіях Донецької області 30-кілометрову оборонну лінію з залізничних вагонів.
Що відомо про специфічну оборонну лінію армії РФ на Донбасі
Аналітики порталу зазначають, що аналог лінії оборони, побудований із 2 тис 100 залізничних вагонів різного типу, протягнувся на 30 км від залізничного вокзалу в Оленівці до окупованої Волновахи.
Будувати своєрідну оборонну лінію російські окупанти почали ще у липні 2023 року.
Для цього використовувались вагони, вкрадені Росією на окупованих українських територіях.
Побудова цього "потягу" була верифікована командою DeepState візуально на супутникових знімках за різні періоди часу.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині
Як зазначив керівник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, на Харківщині головною метою злочинної армії РФ залишається захоплення Куп’янська.
Він також додав, що Україна на цьому напрямку звела лінію оборони та використовує особливості місцевості на свою користь.
Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що Кремль прагне домогтись хоч якихось успіхів напередодні виборів президента в РФ.
Саме для цього вони застосовують такі масштабні ресурси по всій лінії фронту. Їхні ключові цілі зараз захопити Куп'янськ та Авдіївку
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