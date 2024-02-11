Аналітики порталу DeepState зазначають, що російські військові злочинці побудували на окупованих територіях Донецької області 30-кілометрову оборонну лінію з залізничних вагонів.

Що відомо про специфічну оборонну лінію армії РФ на Донбасі

Аналітики порталу зазначають, що аналог лінії оборони, побудований із 2 тис 100 залізничних вагонів різного типу, протягнувся на 30 км від залізничного вокзалу в Оленівці до окупованої Волновахи.

Будувати своєрідну оборонну лінію російські окупанти почали ще у липні 2023 року.

Для цього використовувались вагони, вкрадені Росією на окупованих українських територіях.

Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий - перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий, - пояснюють аналітики DeepState. Поширити

Побудова цього "потягу" була верифікована командою DeepState візуально на супутникових знімках за різні періоди часу.

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині

Як зазначив керівник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, на Харківщині головною метою злочинної армії РФ залишається захоплення Куп’янська.

Куп’янськ для ворога зараз на нашій ділянці - це найголовніша ціль, оскільки це являється одним із таких логістичних хабів, який дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом, на базі також звичайної будь-якої урбанізованої місцевості можна розмістити командні пункти, склади, можна розмістити людей. Тобто для них це залишається пріоритетною ціллю в смузі відповідальності, - пояснює Євлаш. Поширити

Він також додав, що Україна на цьому напрямку звела лінію оборони та використовує особливості місцевості на свою користь.

Пройти наші мінно-вибухові фортифікаційні загородження ворогу не вдається вже досить тривалий час. Ми пам'ятаємо, що ворог розпочав свій наступ тут ще з середини жовтня і він триває досі. Але він не може тривати вічно. Звичайно, що для цього ворогу потрібно дуже багато ресурсів, - підкреслив Євлаш. Поширити

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що Кремль прагне домогтись хоч якихось успіхів напередодні виборів президента в РФ.