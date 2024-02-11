Аналитики портала DeepState отмечают, что российские военные преступники построили на оккупированных территориях Донецкой области 30-километровую оборонительную линию из железнодорожных вагонов.

Что известно о специфической оборонительной линии армии РФ на Донбассе

Аналитики портала отмечают, что аналог линии обороны, построенный из 2 тыс. 100 железнодорожных вагонов разного типа, протянулся на 30 км от железнодорожного вокзала в Оленовке до оккупированной Волновахи.

Строить своеобразную оборонительную линию российские оккупанты начали еще в июле 2023 года.

Для этого использовались вагоны, украденные Россией на оккупированных украинских территориях.

Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Замысел понятен – препятствие для продвижения Сил обороны. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно, - объясняют аналитики DeepState. Поделиться

Построение этого "поезда" было верифицировано командой DeepState визуально на спутниковых снимках за разные периоды времени.

Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине

Как отметил руководитель прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, в Харьковской области главной целью преступной армии РФ остается захват Купянска.

Купянск для врага сейчас на нашем участке – это самая главная цель, поскольку это является одним из таких логистических хабов, который позволит им опрокидывать свои резервы по железнодорожному пути, на базе также обычной любой урбанизированной местности можно разместить командные пункты, составы, можно разместить людей. То есть для них это остается приоритетной целью в полосе ответственности, – объясняет Евлаш. Поделиться

Он также добавил, что Украина на этом направлении построила линию обороны и использует особенности местности в свою пользу.

Пройти наши минно-взрывные фортификационные заграждения врагу не удается достаточно долгое время. Мы помним, что враг начал свое наступление здесь еще с середины октября и продолжается до сих пор. Но он не может продолжаться вечно. Конечно, для этого врагу нужно очень много ресурсов, – подчеркнул Евлаш. Поделиться

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что Кремль стремится добиться хоть каких-либо успехов накануне выборов президента в РФ.