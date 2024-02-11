Аналитики портала DeepState отмечают, что российские военные преступники построили на оккупированных территориях Донецкой области 30-километровую оборонительную линию из железнодорожных вагонов.
Что известно о специфической оборонительной линии армии РФ на Донбассе
Аналитики портала отмечают, что аналог линии обороны, построенный из 2 тыс. 100 железнодорожных вагонов разного типа, протянулся на 30 км от железнодорожного вокзала в Оленовке до оккупированной Волновахи.
Строить своеобразную оборонительную линию российские оккупанты начали еще в июле 2023 года.
Для этого использовались вагоны, украденные Россией на оккупированных украинских территориях.
Построение этого "поезда" было верифицировано командой DeepState визуально на спутниковых снимках за разные периоды времени.
Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине
Как отметил руководитель прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, в Харьковской области главной целью преступной армии РФ остается захват Купянска.
Он также добавил, что Украина на этом направлении построила линию обороны и использует особенности местности в свою пользу.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что Кремль стремится добиться хоть каких-либо успехов накануне выборов президента в РФ.
Именно для этого они применяют столь масштабные ресурсы по всей линии фронта. Их ключевые цели сейчас захватить Купянск и Авдеевку
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