Армія РФ почала зазнавати більших втрат під час наступу в Україні — розвідка Британії

Російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.

Британська розвідка озвучила кількість втрат армії РФ в Україні

Відомство наводить дані українського Генштабу від 19 січня, згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 January 2024.



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Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

Крім того, як зазначили у розвідці, за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%, додають британські аналітики.

У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

Втрати РФ станом на 21 січня

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Станом на 21 січня кількість російських втрат особового складу сягнула близько 376 030 людей.