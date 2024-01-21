Армія РФ почала зазнавати більших втрат під час наступу в Україні — розвідка Британії

Російські окупаційні війська наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.
Британська розвідка озвучила кількість втрат армії РФ в Україні
Відомство наводить дані українського Генштабу від 19 січня, згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою.
Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.
Крім того, як зазначили у розвідці, за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.
Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%, додають британські аналітики.
У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.
Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.
Втрати РФ станом на 21 січня
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
Станом на 21 січня кількість російських втрат особового складу сягнула близько 376 030 людей.
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