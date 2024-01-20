Що обмежує наступ армії РФ на лівому березі Дніпра — відповідь розвідки Британії

Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, незважаючи на проблеми з логістикою.

Що обмежує наступ армії РФ на лівому березі Дніпра

16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України зазначив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38j12SJQ5P #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2h0Vm36LbN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 20, 2024

Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості, - заявили в британській розвідці. Поширити

Військові зазначили, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.

Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі, - ідеться в повідомленні. Поширити

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

При цьому окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти.