Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра — ответ разведки Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра — ответ разведки Британии

Минобороны Британии
война
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Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отбивать российские атаки, невзирая на проблемы с логистикой.

Что ограничивает наступление армии РФ на левом берегу Днепра

16 января 2024 года представитель Южных сил обороны Украины отметил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. По всей вероятности, слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности, — заявили в британской разведке.

Военные отметили, что вынудить Украину увести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.

По всей вероятности, Россия продолжит атаки в районе Крынки в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе, — говорится в сообщении.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

При этом оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты.

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