Спикер Палаты представителей Джонсон обвинил Белый дом в нарушении обещаний Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Джонсон обвинил Белый дом в невыполнении обещаний, данных Украине по поддержке.

Джонсон обвиняет Белый дом в нарушении обещаний о помощи Украине

Спикер Палаты представителей отметил, что республиканцы якобы каждый день пытаются оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена, требуя четкого плана по Украине.

Мы должны знать стратегию, финальную точку, как Украине исходить из этого конфликта. Почему Белый дом не предоставил критически важных систем вооружений, которые были запрошены и необходимы для отталкивания России? – спрашивает Джонсон. Поделиться

Он вспомнил, что перед Рождеством в декабре прошлого года встречался с президентом Владимиром Зеленским, заявившим, что Украина до сих пор не получила от США систем вооружений, на которые был сформирован запрос.

Другими словами, Белый дом не оказывает минимально необходимой поддержки, при этом требует все новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал, – заявляет Джонсон. Поделиться

Что говорят в Белом доме

Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже на следующей неделе будет достигнута окончательная договоренность в Конгрессе о финансировании военной помощи Украине.

В частности, американский лидер выразил надежду, что соглашение между республиканцами и демократами об изменениях в иммиграционном законодательстве и усилении границы с Мексикой, открывающей путь к рассмотрению вопроса финансирования помощи Украине, будет одобрено уже на следующей неделе.

При этом отдельные представители Республиканской партии угрожают снять с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в случае вынесения на рассмотрение вопроса об усилении границы вместе с пакетом военной помощи Украине.

Представители Белого дома и руководство НАТО опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет значительно сокращена поддержка Украины.

Так, по информации представителя Демократической партии Майка Квигли, ключевой причиной позиции республиканцев по отказу в помощи Украине является нежелание оскорбить Дональда Трампа и его сторонников.