Спикер Палаты представителей Джонсон обвинил Белый дом в нарушении обещаний Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Джонсон обвинил Белый дом в невыполнении обещаний, данных Украине по поддержке.
Джонсон обвиняет Белый дом в нарушении обещаний о помощи Украине
Спикер Палаты представителей отметил, что республиканцы якобы каждый день пытаются оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена, требуя четкого плана по Украине.
Он вспомнил, что перед Рождеством в декабре прошлого года встречался с президентом Владимиром Зеленским, заявившим, что Украина до сих пор не получила от США систем вооружений, на которые был сформирован запрос.
Что говорят в Белом доме
Президент США Джо Байден выразил надежду, что уже на следующей неделе будет достигнута окончательная договоренность в Конгрессе о финансировании военной помощи Украине.
В частности, американский лидер выразил надежду, что соглашение между республиканцами и демократами об изменениях в иммиграционном законодательстве и усилении границы с Мексикой, открывающей путь к рассмотрению вопроса финансирования помощи Украине, будет одобрено уже на следующей неделе.
При этом отдельные представители Республиканской партии угрожают снять с должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в случае вынесения на рассмотрение вопроса об усилении границы вместе с пакетом военной помощи Украине.
Представители Белого дома и руководство НАТО опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет значительно сокращена поддержка Украины.
Так, по информации представителя Демократической партии Майка Квигли, ключевой причиной позиции республиканцев по отказу в помощи Украине является нежелание оскорбить Дональда Трампа и его сторонников.
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