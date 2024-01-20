Спікер Палати представників Джонсон звинуватив Білий дім у порушенні обіцянок Україні

Джонсон звинувачує Білий дім у порушенні обіцянок щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників зазначив, що республіканці нібито щодня намагаються чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, вимагаючи чіткого плану по Україні.

Ми повинні знати стратегію, фінальну точку, як Україні виходити з цьгоо конфлікту. Чому Білий дім не надав критично важливих систем озброєнь, які були запитувані та необхідні для відштовхування Росії? - питається Джонсон. Поширити

Він згадав, що перед Різдвом у грудні минулого року зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, який заявив, що Україна досі не отримала від США систем озброєнь, на які був сформований запит.

Іншими словами, Білий дім не надає мінімально необхідної підтримки, при цьому просить все нові і нові мільярди. Ну, хай спершу зробить те, що не зробив, - заявляє Джонсон. Поширити

Що кажуть у Білому домі

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вже наступного тижня буде досягнуто остаточну домовленність у Конгресі щодо фінансування військової допомоги Україні.

Зокрема, американський лідер висловив сподівання, що угоду між республіканцями та демократами щодо змін у іміграційне законодавство і посилення кордону із Мексикою, яка відкриває шлях до розгляду питання фінансування допомоги Україні, буде схвалено вже наступного тижня.

При цьому окремі представники Республіканської партії погрожують зняти з посади спікера Палати представників Майка Джонсона у разі винесення на розгляд питання щодо посилення кордону разом із пакетом військової допомоги Україні.

Представники Білого дому та керівництво НАТО побоюється, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США буде значно скорочено підтримку України.

Так, за інформацією представника Демократичної партії Майка Квіглі, ключовою причиною позиції республіканців щодо відмови у допомозі Україні є небажання образити Дональда Трампа і його прихильників.