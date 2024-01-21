Армия РФ начала нести большие потери во время наступления в Украине — разведка Британии

Российские оккупационные войска нарастили наступательную активность по всему фронту в Украине, из-за чего увеличился уровень их потерь.

Британская разведка озвучила количество потерь армии РФ в Украине

Ведомство приводит данные украинского Генштаба от 19 января, согласно которым количество российских обстрелов на линии фронта возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 January 2024.



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Дополнительные данные Генштаба, сравнивающие период 14-18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждают этот рост.

Кроме того, как отметили в разведке, за эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%.

Число потерь в живой силе в оккупационных войсках РФ за тот же период также возросло на 15%, добавляют британские аналитики.

В ведомстве добавили, что эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели.

Ключевым фактором, способствующим активности РФ, сообщает разведка, является замерзание грунта, позволяющее лучше передвигаться по бронетехнике.

Потери РФ по состоянию на 21 января

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 составу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

По состоянию на 21 января количество российских потерь личного состава составило около 376 030 человек.