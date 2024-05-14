Армія РФ почала виявляти військові вертольоти українських військових поблизу лінії фронту

За інформацією видання, вдруге за останні 2 місяці група гелікоптерів ЗСУ здійснила приземлення поблизу лінії фронту для дозаправки та переозброєння і була виявлена безпілотником окупаційної армії РФ.

Підкреслюється, що вже за кілька хвилин російські окупанти випустили ракету "Іскандер" і підірвали щонайменше 3 одиниці української військової техніки в районі Павлограда на Донеччині.

У матеріалі видання зазначається, що для ЗСУ, які не мають широкого авіаційного парку, це дуже важкі втрати.

Журналісти зазначають, що серйозні пошкодження отримали пара вертольотів Мі-24 і штурмовий вертоліт Мі-17.

Зазначається, що вертольоти виконували бойові завдання в день в суботу, 11 травня.

Вони здійснили приземлення на передовому пункті озброєння та дозаправки і були помічені ворожим дроном.

Передовий пункт озброєння та дозаправки розміщується поблизу лінії фронту для безпечного приземлення вертольотів і змоги військам підтримки доставити їм пальне, боєприпаси.

Ідея полягає в тому, щоб екіпажі гелікоптерів швидко завершили дозаправку та переозброєння та вилетіли до того, як ворог зможе націлитися.

Зазначається, що українські військові щодня проводять операції з дозаправки та доозброєння ударних вертольотів, які виконують бойові завдання на низькій висоті вздовж лінії фронту.

Вертольоти займаються доставкою провізії та забирають поранених, а також атакують позиції окупаційної армії РФ некерованими ракетами.

Що відомо про проблему із використанням FARP українськими військовими

Упродовж перших двох років розв’язаної Росією злочинної війни такі операції проходили відносно безпечно.

Ймовірно, причиною цього була достатня для захисту гелікоптерів кількість засобів ППО поряд із лінією фронту.

При цьому процес виявлення цілей і отримання дозволу на проведення атаки в окупаційній армії РФ був значно повільнішим.

Однак запаси боєприпасів до українських систем ППО були вичерпані, а російські окупанти навчились швидко наводити цілі і атакувати.

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Зазначається, що починаючи з весни цього року, безпілотники армії РФ почали проникати глибше у тил українських військових, дозволяючи російським окупантам завдавати ударів по більш вразливим, стратегічно важливим об’єктам.

У матеріалі підкреслюється, що генерал армії США Клер Гілл і майор Бріджит Дей попередчали про виникнення такої проблеми ще 3 роки тому.

Підкреслюється, що армія США продовжує практикувати розміщення масштабних передових пунктів озброєння та дозаправки.

Тільки тому, що це спрацювало в минулому, не обов’язково означає, що це можна буде повторити. Концепція великих FARP має невеликі шанси на виживання, — підкреслюють Клер Гілл і Бріджит Дей. Поширити

І вони були праві навіть у випадку, коли такі передові пункти навіть значно менші.

13 березня або незадовго до цього російський безпілотник помітив трійку штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 зі складу 12-ї бригади армійської авіації української армії, які переозброювалися в полі в Новопавлівці.

Зазначається, що російські окупанти ракетою “Іскандер” знищили 2 вертольоти та вбили щонайменше двох українських пілотів.

Аналогічний інцидент повторився за два місяці приблизно в тому ж районі.

Журналісти видання також зазначають, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни українські військові втратили вще близько 40 ударних та штурмових вертольотів.

Кожен втрачений гелікоптер може означати двох або більше загиблих або поранених членів екіпажу, а досвідчених авіаторів важче замінити, ніж борти.