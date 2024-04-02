В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер Мі-24 — відео

2 квітня зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 так званого Міністерства оборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.
Що відомо про падіння гулікоптера Мі-24
Повідомляється, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку" в Гульріпшському районі.
На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.
Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони.
Усі три члени екіпажу живі, розповів командувач абхазьких військово-повітряних сил Адгур Гумба. Їх доправили в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує.
Мі-24 — це радянський/російський ударний вертоліт розробки, неофіційна назва — "Крокодил". Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим вертольотом зі знімним шасі. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.
Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах.
Що відомо про падіння літаків РФ
У лютому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.
Також 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.
Окрім цього 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.
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