В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер Мі-24 — відео
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В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер Мі-24 — відео

вертоліт
Джерело:  online.ua

2 квітня зазнав аварії ударний військовий вертоліт Мі-24 так званого Міністерства оборони Абхазії. Трьох членів екіпажу госпіталізували.

Що відомо про падіння гулікоптера Мі-24

Повідомляється, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку" в Гульріпшському районі.

На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.

Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони.

Усі три члени екіпажу живі, розповів командувач абхазьких військово-повітряних сил Адгур Гумба. Їх доправили в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує.

Мі-24 — це радянський/російський ударний вертоліт розробки, неофіційна назва — "Крокодил". Став першим радянським і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом, а також першим у світі багатосерійним спеціалізованим бойовим вертольотом зі знімним шасі. Серійний випуск розпочався 1971 року і триває досі.

Фото — wikipedia.org

Має безліч модифікацій, експортувався до багатьох країн світу. Активно використовувався в роки Афганської війни, а також у багатьох регіональних конфліктах.

Що відомо про падіння літаків РФ

У лютому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.

Також 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.

Окрім цього 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.

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