В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет Ми-24 — видео

2 апреля потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трое членов экипажа были госпитализированы.
Что известно о падении вертолета Ми-24
Сообщается, что вертолет совершил "жесткую посадку" в Гульрипшском районе.
На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины происшествия выясняются.
Вертолет принадлежит абхазскому министерству обороны.
Все три члена экипажа живы, рассказал командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Их доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Ми-24 — это советский/российский ударный вертолет разработки, неофициальное название — "Крокодил". Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается по сей день.
Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.
Что известно о падении самолетов РФ
В феврале вертолет Ми-8 разбился в Карелии.
Также 12 марта в Ивановской области РФ у военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Кроме этого 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека — по другим данным 1 — погибли.
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