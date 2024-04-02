В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет Ми-24 — видео

Что известно о падении вертолета Ми-24

Сообщается, что вертолет совершил "жесткую посадку" в Гульрипшском районе.

На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины происшествия выясняются.

Вертолет принадлежит абхазскому министерству обороны.

Все три члена экипажа живы, рассказал командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Их доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ми-24 — это советский/российский ударный вертолет разработки, неофициальное название — "Крокодил". Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается по сей день.

Фото — wikipedia.org

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.

Что известно о падении самолетов РФ

В феврале вертолет Ми-8 разбился в Карелии.

Также 12 марта в Ивановской области РФ у военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Кроме этого 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека — по другим данным 1 — погибли.