Преступная армия РФ во второй раз за последние два месяца смогла поразить вертолеты Вооруженных сил вблизи линии фронта.

Армия РФ начала обнаруживать военные вертолеты украинских военных вблизи линии фронта

По информации издания, второй раз за последние 2 месяца группа вертолетов ВСУ осуществила приземление вблизи линии фронта для дозаправки и перевооружения и была обнаружена беспилотником оккупационной армии РФ.

Подчеркивается, что уже через несколько минут российские оккупанты выпустили ракету "Искандер" и взорвали по меньшей мере 3 единицы украинской военной техники в районе Павлограда Донецкой области.

В материале издания отмечается, что для ВСУ, у которых нет широкого авиационного парка, это очень тяжелые потери.

Журналисты отмечают, что серьезные повреждения получили пара вертолетов Ми-24 и штурмовой вертолет Ми-17.

Отмечается, что вертолеты выполняли боевые задания в день в субботу, 11 мая.

Они осуществили приземление на передовом пункте вооружения и дозаправки и были замечены вражеским дроном.

Передовой пункт вооружения и дозаправки находится вблизи линии фронта для безопасного приземления вертолетов и возможности войскам поддержки доставить им горючее, боеприпасы.

Идея состоит в том, чтобы экипажи вертолетов быстро завершили дозаправку и перевооружение и вылетели до того, как враг сможет нацелиться.

Отмечается, что украинские военные ежедневно проводят операции по дозаправке и вооружению ударных вертолетов, выполняющих боевые задания на низкой высоте вдоль линии фронта.

Вертолеты занимаются доставкой провизии и забирают раненых, а также атакуют позиции оккупационной армии РФ неуправляемыми ракетами.

Что известно о проблеме с использованием FARP украинскими военными

В течение первых двух лет развязанной Россией преступной войны такие операции проходили относительно безопасно.

Вероятно, причиной этого было достаточное для защиты вертолетов количество средств ПВО наряду с линией фронта.

При этом процесс выявления целей и получения разрешения на проведение атаки в оккупационной армии РФ был значительно более медленным.

Однако запасы боеприпасов к украинским системам ПВО были исчерпаны, а российские оккупанты научились быстро наводить цели и атаковать.

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Отмечается, что начиная с весны этого года, беспилотники армии РФ начали проникать глубже в тыл украинских военных, позволяя российским оккупантам наносить удары по более уязвимым, стратегически важным объектам.

В материале подчеркивается, что генерал армии США Клэр Гилл и майор Бриджит Дэй предупреждали о возникновении такой проблемы еще 3 года назад.

Подчеркивается, что армия США продолжает практиковать размещение масштабных передовых пунктов вооружения и дозаправки.

Только потому, что это сработало в прошлом, не обязательно означает, что это можно будет повторить. Концепция больших FARP имеет небольшие шансы на выживание, — подчеркивают Клэр Гилл и Бриджит Дэй. Поделиться

И они были правы даже в случае, когда такие передовые пункты даже значительно меньше.

13 марта или незадолго до этого российский беспилотник заметил тройку штурмовых вертолетов Ми-8 или Ми-17 из состава 12-й бригады армейской авиации украинской армии, которые перевооружались в поле в Новопавловке.

Отмечается, что российские оккупанты ракетой "Искандер" уничтожили 2 вертолета и убили по меньшей мере двух украинских пилотов.

Аналогичный инцидент повторился через два месяца примерно в том же районе.

Журналисты издания также отмечают, что с начала развязанной Россией преступной войны украинские военные потеряли около 40 ударных и штурмовых вертолетов.

Каждый потерянный вертолет может означать двух или более погибших или раненых членов экипажа, а опытных авиаторов труднее заменить, чем борта.