Black Hawk продолжают работать. В ГУР ответили на российские фейки об "сбитии вертолета"
Категория
Украина
Дата публикации

Black Hawk продолжают работать. В ГУР ответили на российские фейки об "сбитии вертолета"

ГУР
Black Hawk
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В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении украинского вертолета на пограничье. В ГУР эту информацию опровергли, заявив, что экипажи вертолетов Black Hawk ГУР продолжают боевую работу.

В ГУР опровергли российские фейки об уничтожении вертолета Black Hawk

В ГУР сообщают, что все борта Black Hawk Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии, а их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания.

Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным, — заявили в ГУР.

В ГУР также показали видео с американскими вертолетами.

В РФ заявили об уничтожении украинского вертолета

Пропагандистские российские СМИ заявили, что российские оккупанты якобы сбили с ПЗРК «Ива» в Лукашевке Сумской области украинский вертолет Ми-8.

Он вроде бы летел в направлении села Козинки Белгородской области.

В то же время, одни из так называемых российских военкоров заявил, что был сбит американский UH-60 (Black Hawk) или Ми-24.

В нем якобы находились украинские военные, которые должны были десантироваться в российской Козинке.

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