Black Hawk продолжают работать. В ГУР ответили на российские фейки об "сбитии вертолета"

В Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении украинского вертолета на пограничье. В ГУР эту информацию опровергли, заявив, что экипажи вертолетов Black Hawk ГУР продолжают боевую работу.
В ГУР опровергли российские фейки об уничтожении вертолета Black Hawk
В ГУР сообщают, что все борта Black Hawk Главного управления разведки Министерства обороны Украины находятся в отличном рабочем состоянии, а их экипажи продолжают выполнять боевые и специальные задания.
В ГУР также показали видео с американскими вертолетами.
В РФ заявили об уничтожении украинского вертолета
Пропагандистские российские СМИ заявили, что российские оккупанты якобы сбили с ПЗРК «Ива» в Лукашевке Сумской области украинский вертолет Ми-8.
Он вроде бы летел в направлении села Козинки Белгородской области.
В то же время, одни из так называемых российских военкоров заявил, что был сбит американский UH-60 (Black Hawk) или Ми-24.
В нем якобы находились украинские военные, которые должны были десантироваться в российской Козинке.
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