Black Hawk продовжують роботу. У ГУР відповіли на російські фейки про "збиття гелікоптера"

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення українського гелікоптера на прикордонні. У ГУР цю інформацію спростували, заявивши, що екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР продовжують бойову роботу.
У ГУР спростували російські фейки про знищення гелікоптера Black Hawk
У ГУР повідомляють, що усі борти “Black Hawk” Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.
У ГУР також показали відео з американськими гелікоптерами.
У РФ заявили про знищення українського гелікоптера
Пропагандистські російські ЗМІ заявили, що російські окупанти нібито збили з ПЗРК «Верба» у Лукашівці Сумської області український вертоліт Мі-8.
Він начебто летів у напрямку села Козинки Бєлгородської області.
Водночас одни з так званих російських військкорів заявив, що був збитий американський UH-60 (Black Hawk) або Мі-24.
У ньому нібито перебували українські військові, які мали десантуватися в російській Козинці.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-