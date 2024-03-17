Black Hawk продовжують роботу. У ГУР відповіли на російські фейки про "збиття гелікоптера"
Категорія
Україна
Дата публікації

Black Hawk продовжують роботу. У ГУР відповіли на російські фейки про "збиття гелікоптера"

ГУР
Black Hawk
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У Міноборони РФ заявили про нібито знищення українського гелікоптера на прикордонні. У ГУР цю інформацію спростували, заявивши, що екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР продовжують бойову роботу.

У ГУР спростували російські фейки про знищення гелікоптера Black Hawk

У ГУР повідомляють, що усі борти “Black Hawk” Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані, а їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним.

У ГУР також показали відео з американськими гелікоптерами.

У РФ заявили про знищення українського гелікоптера

Пропагандистські російські ЗМІ заявили, що російські окупанти нібито збили з ПЗРК «Верба» у Лукашівці Сумської області український вертоліт Мі-8.

Він начебто летів у напрямку села Козинки Бєлгородської області.

Водночас одни з так званих російських військкорів заявив, що був збитий американський UH-60 (Black Hawk) або Мі-24.

У ньому нібито перебували українські військові, які мали десантуватися в російській Козинці.

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