Армія РФ посилила наступ майже по всій лінії фронту

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно попередив, що російські загарбники активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту. Попри це, ворог уже стикнувся з браком ракет ППО.

Головні тези:

  • Від початку доби армія РФ 53 рази здійснювала атаки на позиції ЗСУ.
  • Попри складну обстановку на полі бою, Сили оборони продовжують виснажувати ворога.

Що відбувається на фронті — звіт Сирського

За словами головкома, ситуація на полі бою досі залишається складною.

На цьому тлі Сирський повідомив, що російські окупанти посилили свій наступ практично по всій лінії фронту.

Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів.

Як зазначив головком, регулярні атаки українських воїнів на ворожі виробничі об’єкти дають можливість виснажити протиповітряну оборону армії РФ.

Сирський також наголосив, що противник уже зіткнувся з дефіцитом ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

До слова, від початку доби російські загарбники 53 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони України.

Окрім того, не вщухають артилерійські обстріли прикордонних районів.

