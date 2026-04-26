Україна уразила 2 військових ешелони, НПЗ "Ярославський" та об'єкти ППО РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулого дня та ночі підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по важливих ворожих об'єктах на території Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Вдалося уразити один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.
  • Масштаби завданих збитків уточнюється та будуть оголошені трохи пізніше.

Цього разу під удари українських воїнів потрапив нафтопереробний завод "Ярославльський" у місті Ярославль РФ.

Після цього на НПЗ спалахнула масштабна пожежа, яку досі не можуть приборкати.

Що важливо розуміти, йдеться про ураження стратегічно важливого підприємства та одного із головнтх об’єктів російської нафтопереробної галузі.

У Генштабі ЗСУ звертають увагу на те, що потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Цей НПЗ активно займається виробництвом бензину, дизелю, реактивного пального - усе це є вкрай важливим для логістики ворожої армії.

Ба більше, вказано, що ворог не зміг вберегти від українських атак власні військові ешелони.

Гучні вибухи гриміли в районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій українській Донеччині.

За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Більше по темі

Естонія пропонує нове джерело для фінансування відбудови України
ЗСУ уразили 7 районів зосередження російської піхоти
Росія провалює мобілізацію четвертий місяць поспіль
