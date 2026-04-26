Росія провалює мобілізацію четвертий місяць поспіль
Сили безпілотних систем
Армія РФ продовжує поступово знесилюватися
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що країна-агресорка РФ уже 4 місяці поспіль не може виконати план мобілізації, забезпечуючи лише 60-75% від необхідних показників. На цьому тлі Бровді закликав Сили оборони скористатися ситуацією, що склалася. 

Головні тези:

  • “Мадяр” представив чіткий план послаблення Росії на фронті та поза його межами.
  • Також він підтвердив нові ураження заводав на території ворога.

Кощієва нафто-голка чахнутиме до повного вуглеводневого виснаження ще тривало,- наливайка за наливайкою регулярно горітимуть, видобуток доведеться суттєво уповільнити. Але ми терплячі, єбуритимемо наполегливо та регулярно.

Роберт “Мадяр” Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

На переконання “Мадяра”, успіх України повинен базуватися на трьох стовпах:

  1. знищення ВПК та ПЕК — йдеться про системне обнулення здатності та спроможності ворога вести війну;

  2. знищення Чорноморського флоту РФ. Усі вже давно зрозуміли, що російська ППО не настільки потужна, як це було заявлено. Фактично щоденне ураження ЗРК, ОТРК, РЛС суттєво послаблює позиції противника у війні;

  3. знищення живої сили армії РФ безпосередньо на фронті.

Четвертий поспіль місяць року хробак провалює мобілізацію, виконуючи 60-75% плану, а баланс «прибуло/вибуло» у СВО і цього місяця буде ВІДʼЄМНИМ,- це вже очевидно станом на 26 квітня, — наголосив Бровді.

На цьому тлі він підтвердив ураження Ярославльського НПЗ та Череповецького хімзаводу — ці успішні операції провели Птахи 1 ОЦ СБС та 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра».

Більше по темі

Економіка
Естонія пропонує нове джерело для фінансування відбудови України
Міхал
Україна
ЗСУ уразили 7 районів зосередження російської піхоти
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Світ
Роковини Чорнобильської трагедії. США виступили з офіційною заявою
Держдеп США
США не забули про одну з найтрагічніших подій в історії України

