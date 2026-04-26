Росія провалює мобілізацію четвертий місяць поспіль

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що країна-агресорка РФ уже 4 місяці поспіль не може виконати план мобілізації, забезпечуючи лише 60-75% від необхідних показників. На цьому тлі Бровді закликав Сили оборони скористатися ситуацією, що склалася.
Головні тези:
- “Мадяр” представив чіткий план послаблення Росії на фронті та поза його межами.
- Також він підтвердив нові ураження заводав на території ворога.
Армія РФ продовжує поступово знесилюватися
На переконання “Мадяра”, успіх України повинен базуватися на трьох стовпах:
знищення ВПК та ПЕК — йдеться про системне обнулення здатності та спроможності ворога вести війну;
знищення Чорноморського флоту РФ. Усі вже давно зрозуміли, що російська ППО не настільки потужна, як це було заявлено. Фактично щоденне ураження ЗРК, ОТРК, РЛС суттєво послаблює позиції противника у війні;
знищення живої сили армії РФ безпосередньо на фронті.
На цьому тлі він підтвердив ураження Ярославльського НПЗ та Череповецького хімзаводу — ці успішні операції провели Птахи 1 ОЦ СБС та 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра».
