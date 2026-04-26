ЗСУ уразили 7 районів зосередження російської піхоти

25 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1523-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 26 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 325 650 (+960) осіб;
бойових броньованих машин — 24 463 (+5) од;
артилерійських систем — 40 711 (+76) од;
засоби ППО — 1 354 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 258 091 (+2 229) од;
крилаті ракети — 4 579 (+30) од;
автомобільна техніка та автоцистерни — 91 582 (+160) од.
Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 203 керовані авіабомби.
Крім того, застосував 9658 дронів-камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 28 — із реактивних систем залпового вогню.
