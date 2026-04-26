ЗСУ уразили 7 районів зосередження російської піхоти
25 квітня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували сім районів зосередження ворожої піхоти, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, командно-спостережний пункт, дві артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1523-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 26 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 325 650 (+960) осіб;

  • бойових броньованих машин — 24 463 (+5) од;

  • артилерійських систем — 40 711 (+76) од;

  • засоби ППО — 1 354 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 258 091 (+2 229) од;

  • крилаті ракети — 4 579 (+30) од;

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 91 582 (+160) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 50 ракет, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 203 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9658 дронів-камікадзе та здійснив 3206 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 28 — із реактивних систем залпового вогню.

