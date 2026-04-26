ВСУ поразили 7 районов сосредоточения российской пехоты
Потери армии РФ по состоянию на 26 апреля 2026 года
25 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали семь районов сосредоточения вражеской пехоты, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, командно-наблюдательный пункт, две артиллерийские системы и одну реактивную систему залпового огня армии РФ.

  • Начались 1523-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 325 650 (+960) человек;

  • боевых бронированных машин — 24 463 (+5) ед;

  • артиллерийских систем — 40 711 (+76) ед;

  • средства ПВО — 1354 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 258 091 (+2 229) ед;

  • крылатые ракеты — 4579 (+30) ед;

  • автомобильная техника и автоцистерны — 91 582 (+160) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 50 ракет, совершил 66 авиационных ударов, сбросил 203 управляемых авиабомбы.

Кроме того, применил 9658 дронов-камикадзе и произвел 3206 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 28 из реактивных систем залпового огня.

