Россия проваливает мобилизацию четвертый месяц подряд
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает постепенно истощаться
Read in English
Читати українською

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что страна-агрессорка РФ уже 4 месяца не может выполнить план мобилизации, обеспечивая лишь 60-75% от необходимых показателей. На этом фоне Бровди призвал Силы обороны воспользоваться сложившейся ситуацией.

Главные тезисы

  • "Мадьяр" представил четкий план ослабления России на фронте и за его пределами.
  • Также он подтвердил новые поражения заводов на территории врага.

Кощеевая нефте-игла будет чахнуть до полного углеводородного истощения, — наливайка за наливайкой будут регулярно гореть, добычу придется существенно замедлить. Но мы терпеливы, будем бить настойчиво и регулярно.

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

По убеждению "Мадяра", успех Украины должен базироваться на трех столбах:

  1. уничтожение ВПК и ТЭК — речь идет о системном обнулении способности врага вести войну;

  2. уничтожение Черноморского флота РФ. Все уже давно поняли, что российская ПВО не настолько мощная, как это было заявлено. Практически каждодневное поражение ЗРК, ОТРК, РЛС значительно ослабляет позиции противника в войне;

  3. уничтожение живой силы армии РФ непосредственно на фронте

Четвертый подряд месяц года червь проваливает мобилизацию, выполняя 60-75% плана, а баланс «прибыло/выбыло» в СВО и в этом месяце будет ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, — это уже очевидно по состоянию на 26 апреля, — подчеркнул Бровди.

На этом фоне он подтвердил поражение Ярославльского НПЗ и Череповецкого химзавода — эти успешные операции провели Птицы 1 ОЦ СБС и 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадьяра».

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?