Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что страна-агрессорка РФ уже 4 месяца не может выполнить план мобилизации, обеспечивая лишь 60-75% от необходимых показателей. На этом фоне Бровди призвал Силы обороны воспользоваться сложившейся ситуацией.
Главные тезисы
- "Мадьяр" представил четкий план ослабления России на фронте и за его пределами.
- Также он подтвердил новые поражения заводов на территории врага.
Армия РФ продолжает постепенно истощаться
По убеждению "Мадяра", успех Украины должен базироваться на трех столбах:
уничтожение ВПК и ТЭК — речь идет о системном обнулении способности врага вести войну;
уничтожение Черноморского флота РФ. Все уже давно поняли, что российская ПВО не настолько мощная, как это было заявлено. Практически каждодневное поражение ЗРК, ОТРК, РЛС значительно ослабляет позиции противника в войне;
уничтожение живой силы армии РФ непосредственно на фронте
На этом фоне он подтвердил поражение Ярославльского НПЗ и Череповецкого химзавода — эти успешные операции провели Птицы 1 ОЦ СБС и 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадьяра».
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-