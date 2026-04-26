Годовщина Чернобыльской трагедии. США выступили с официальным заявлением
США не забыли об одном из самых трагических событий в истории Украины
Государственный департамент США выступил с заявлением к 40-летию Чернобыльской катастрофы. На этом фоне команда американского лидера Дональда Трампа отметила приоритетность ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.

  • США почтили украинцев, которые мужественно боролись и продолжают бороться с последствиями взрыва на ЧАЭС.
  • В Штатах напомнили, что атомная энергетика должна оставаться в ответственных руках.

Команда шефа американской дипломатии Марко Рубио выразила уважение спасателям и пострадавшим.

В Госдепе подчеркнули, что люди не только столкнулись с этой трагедией лоб в лоб, но также продолжают бороться с ее последствиями и сегодня.

Соединенные Штаты отреагировали на кризис, помогая с ликвидацией последствий взрыва и локализацией на объекте. Мы продолжаем отдавать приоритет ядерной безопасности на объекте и во всем мире сегодня, — напомнили американские дипломаты.

В команде Марка Рубио также обратили внимание, что авария на Чернобыльской атомной электростанции побудила США и союзников в конце концов сформировать более сильные международные стандарты и лучшие протоколы безопасности на ядерных объектах.

Атомная энергетика должна оставаться в ответственных руках, преданных прозрачности. Соединенные Штаты являются лидером в обеспечении безопасности, надежности и безопасности ядерной энергетики в будущем, — сказано в официальном заявлении Госдепа США.

