Годовщина Чернобыльской трагедии. США выступили с официальным заявлением

Государственный департамент США выступил с заявлением к 40-летию Чернобыльской катастрофы. На этом фоне команда американского лидера Дональда Трампа отметила приоритетность ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.

США не забыли об одном из самых трагических событий в истории Украины

Команда шефа американской дипломатии Марко Рубио выразила уважение спасателям и пострадавшим.

В Госдепе подчеркнули, что люди не только столкнулись с этой трагедией лоб в лоб, но также продолжают бороться с ее последствиями и сегодня.

Соединенные Штаты отреагировали на кризис, помогая с ликвидацией последствий взрыва и локализацией на объекте. Мы продолжаем отдавать приоритет ядерной безопасности на объекте и во всем мире сегодня, — напомнили американские дипломаты.

В команде Марка Рубио также обратили внимание, что авария на Чернобыльской атомной электростанции побудила США и союзников в конце концов сформировать более сильные международные стандарты и лучшие протоколы безопасности на ядерных объектах.