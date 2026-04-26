Годовщина Чернобыльской трагедии. США выступили с официальным заявлением

Государственный департамент США выступил с заявлением к 40-летию Чернобыльской катастрофы. На этом фоне команда американского лидера Дональда Трампа отметила приоритетность ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.
Главные тезисы
- США почтили украинцев, которые мужественно боролись и продолжают бороться с последствиями взрыва на ЧАЭС.
- В Штатах напомнили, что атомная энергетика должна оставаться в ответственных руках.
США не забыли об одном из самых трагических событий в истории Украины
Команда шефа американской дипломатии Марко Рубио выразила уважение спасателям и пострадавшим.
В Госдепе подчеркнули, что люди не только столкнулись с этой трагедией лоб в лоб, но также продолжают бороться с ее последствиями и сегодня.
В команде Марка Рубио также обратили внимание, что авария на Чернобыльской атомной электростанции побудила США и союзников в конце концов сформировать более сильные международные стандарты и лучшие протоколы безопасности на ядерных объектах.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-