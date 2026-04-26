"Это сумасшедшие". Трамп впервые отреагировал на стрельбу в Вашингтоне

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, именно он мог быть главной целью для нападающего, который устроил стрельбу на мероприятии Белого дома.

По словам главы Белого дома, нападавший, которого уже взяли под стражу, был "очень больным человеком".

У меня создалось впечатление, что он был убийцей-одиночкой. Это сумасшедшие. Это безумцы и с ними нужно разобраться. Дональд Трамп Президент США

Американский лидер также признался СМИ, что эта стрельба стала травмирующей для первой леди Мелании Трамп.

По словам Трампа, он не хотел ехать с места происшествия, несмотря на требования Секретной службы.

Они сказали: "Пожалуйста, сэр", потому что не знали всего, происходило многое, и они не знали, может ли быть там одинокий стрелок, — рассказал президент США.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, мог ли именно он быть главной целью нападения.