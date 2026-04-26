"Это сумасшедшие". Трамп впервые отреагировал на стрельбу в Вашингтоне
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

The White House
Трамп предполагает, что его хотели убить
Read in English
Читати українською

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, именно он мог быть главной целью для нападающего, который устроил стрельбу на мероприятии Белого дома.

Главные тезисы

  • На мероприятии присутствовала вся верхушка власти Соединенных Штатов и более 2,5 тысяч гостей.
  • Нападающий имел при себе дробовик, пистолет и несколько ножей.

По словам главы Белого дома, нападавший, которого уже взяли под стражу, был "очень больным человеком".

У меня создалось впечатление, что он был убийцей-одиночкой. Это сумасшедшие. Это безумцы и с ними нужно разобраться.

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер также признался СМИ, что эта стрельба стала травмирующей для первой леди Мелании Трамп.

По словам Трампа, он не хотел ехать с места происшествия, несмотря на требования Секретной службы.

Они сказали: "Пожалуйста, сэр", потому что не знали всего, происходило многое, и они не знали, может ли быть там одинокий стрелок, — рассказал президент США.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, мог ли именно он быть главной целью нападения.

Наверное… Я имею в виду, эти люди просто сумасшедшие, ты никогда не знаешь, — ответил глава Белого дома.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?