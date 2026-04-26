"Це божевільні". Трамп уперше відреагував на стрілянину у Вашингтоні

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме він міг бути головною ціллю для нападника, який влаштував стрілянину на заході Білого дому.

За словами очільника Білого дому, нападник, якого взяли під варту, був "дуже хворою людиною".

У мене склалося враження, що він був убивцею-одинаком. Це божевільні. Це божевільні та з ними потрібно розібратися. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер також зізнався ЗМІ, що ця стрілялнина стала травмуючою для першої леді Меланії Трамп.

За словами Трампа, він не хотів їхати з місця події попри вимоги Секретної служби.

Вони сказали: "Будь ласка, сер", бо не знали всього, відбувалося багато чого, і вони не знали, чи може бути там одинокий стрілець, — розповів президент США.

На цьому тлі журналісти поцікавилися в Трампа, чи міг бути саме він головною ціллю нападу.