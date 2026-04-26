"Це божевільні". Трамп уперше відреагував на стрілянину у Вашингтоні
Категорія
Події
Дата публікації

The White House
Трамп
Read in English

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме він міг бути головною ціллю для нападника, який влаштував стрілянину на заході Білого дому.

Головні тези:

  • На заході була присутня вся верхівка влади Сполучених Штатів та понад 2,5 тисячі гостей. 
  • Нападник при собі мав дробовик, пістолет і кілька ножів.

Трамп припускає, що на нього хотіли вчинити замах

За словами очільника Білого дому, нападник, якого взяли під варту, був "дуже хворою людиною".

У мене склалося враження, що він був убивцею-одинаком. Це божевільні. Це божевільні та з ними потрібно розібратися.

Дональд Трамп

Президент США

Американський лідер також зізнався ЗМІ, що ця стрілялнина стала травмуючою для першої леді Меланії Трамп.

За словами Трампа, він не хотів їхати з місця події попри вимоги Секретної служби.

Вони сказали: "Будь ласка, сер", бо не знали всього, відбувалося багато чого, і вони не знали, чи може бути там одинокий стрілець, — розповів президент США.

На цьому тлі журналісти поцікавилися в Трампа, чи міг бути саме він головною ціллю нападу.

Мабуть… Я маю на увазі, ці люди просто божевільні, ти ніколи не знаєш, — відповів очільник Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг президента Трампа у США впав до мінімуму
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче вигнати Іспанію з НАТО задля помсти Альянсу
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?