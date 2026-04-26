Роковини Чорнобильської трагедії. США виступили з офіційною заявою

Державний департамент США виступив із заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи. На цьому тлі команда американського лідера Дональда Трампа наголосила на пріоритетності ядерної безпеки на ЧАЕС та в усьому світі.
Головні тези:
- США вшанували українців, які мужньо боролися та продовжують боротися з наслідками вибуху на ЧАЕС.
- У Штатах нагадали, що атомна енергетика повинна залишатися у відповідальних руках.
США не забули про одну з найтрагічніших подій в історії України
Команда шефа американської дипломатії Марко Рубіо висловила шану рятувальникам та постраждалим.
У Держдепі наголосили, що люди не лише зіткнулися з цією трагедією лоб в лоб, а й також продовжують боротися з її наслідками сьогодні.
У команді Марка Рубіо також звернули увагу на те, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції спонукала США та союзників врешті-решт сформувати сильніші міжнародні стандарти та кращі протоколи безпеки на ядерних об’єктах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-