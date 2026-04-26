Роковини Чорнобильської трагедії. США виступили з офіційною заявою

Державний департамент США виступив із заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи. На цьому тлі команда американського лідера Дональда Трампа наголосила на пріоритетності ядерної безпеки на ЧАЕС та в усьому світі.

США не забули про одну з найтрагічніших подій в історії України

Команда шефа американської дипломатії Марко Рубіо висловила шану рятувальникам та постраждалим.

У Держдепі наголосили, що люди не лише зіткнулися з цією трагедією лоб в лоб, а й також продовжують боротися з її наслідками сьогодні.

Сполучені Штати відреагували на кризу, допомагаючи з ліквідацією наслідків катастрофи та локалізацією на об'єкті. Ми продовжуємо надавати пріоритет ядерній безпеці на об'єкті та в усьому світі сьогодні, — нагадали американські дипломати.

У команді Марка Рубіо також звернули увагу на те, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції спонукала США та союзників врешті-решт сформувати сильніші міжнародні стандарти та кращі протоколи безпеки на ядерних об’єктах.