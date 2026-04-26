Украина поразила 2 военных эшелона, НПЗ "Ярославский" и объекты ПВО РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедший день и ночь подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд поражений по важным вражеским объектам на территории России, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Удалось поразить один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.
- Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены чуть позже.
Новые успешные удары Украины — как это было
В этот раз под удары украинских воинов попал нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в городе Ярославль РФ.
После этого на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить.
Что важно понимать, речь идет о поражении стратегически важного предприятия и одного из главных объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.
В Генштабе ВСУ обращают внимание на то, что мощность переработки — около 15 млн. тонн нефти в год. Этот НПЗ активно занимается производством бензина, дизеля, реактивного горючего — все это крайне важно для логистики вражеской армии.
Более того, указано, что враг не смог уберечь от украинских атак собственные военные эшелоны.
Громкие взрывы гремели в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на ВОТ Донецкой области.
