Украина поразила 2 военных эшелона, НПЗ "Ярославский" и объекты ПВО РФ
Украина поразила 2 военных эшелона, НПЗ "Ярославский" и объекты ПВО РФ

Новые успешные удары Украины – как это было
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедший день и ночь подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд поражений по важным вражеским объектам на территории России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

  • Удалось поразить один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены чуть позже.

Новые успешные удары Украины — как это было

В этот раз под удары украинских воинов попал нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в городе Ярославль РФ.

После этого на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить.

Что важно понимать, речь идет о поражении стратегически важного предприятия и одного из главных объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

В Генштабе ВСУ обращают внимание на то, что мощность переработки — около 15 млн. тонн нефти в год. Этот НПЗ активно занимается производством бензина, дизеля, реактивного горючего — все это крайне важно для логистики вражеской армии.

Более того, указано, что враг не смог уберечь от украинских атак собственные военные эшелоны.

Громкие взрывы гремели в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на ВОТ Донецкой области.

По результатам предварительных поражений (24 апреля 2026 года) подтверждено попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе Донецкой области. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

