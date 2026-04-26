Армия РФ усилила наступление почти по всей линии фронта

26 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально предупредил, что российские захватчики активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Несмотря на это, враг уже столкнулся с нехваткой ракет к ПВО.

Что происходит на фронте — отчет Сырского

По словам главкома, ситуация на поле боя до сих пор остается сложной.

На этом фоне Сырский сообщил, что российские оккупанты усилили свое наступление практически по всей линии фронта.

В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, регулярные атаки украинских воинов на вражеские производственные объекты дают возможность истощить противовоздушную оборону армии РФ.

Сырский также подчеркнул, что противник уже столкнулся с дефицитом ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

К слову, с начала суток российские захватчики 53 раза пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины.