Армия РФ усилила наступление почти по всей линии фронта

26 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально предупредил, что российские захватчики активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Несмотря на это, враг уже столкнулся с нехваткой ракет к ПВО.
Главные тезисы
- С начала суток армия РФ 53 раза совершала атаки на позиции ВСУ.
- Несмотря на сложную обстановку на поле боя, Силы обороны продолжают истощать врага.
Что происходит на фронте — отчет Сырского
По словам главкома, ситуация на поле боя до сих пор остается сложной.
На этом фоне Сырский сообщил, что российские оккупанты усилили свое наступление практически по всей линии фронта.
Как отметил главком, регулярные атаки украинских воинов на вражеские производственные объекты дают возможность истощить противовоздушную оборону армии РФ.
Сырский также подчеркнул, что противник уже столкнулся с дефицитом ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.
К слову, с начала суток российские захватчики 53 раза пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины.
Кроме того, не утихают артиллерийские обстрелы пограничных районов.
