Окупаційна армія РФ прагне захопити якомога більше українських територій за будь-яку ціну до надходження ключових озброєнь українським військовим від США.

Що відомо про плани російських окупантів захопити якомога більше українських територій

Журналісти видання зазначають, що хоча перші частини військової допомоги від США на суму в 61 млрд доларів вже почали надходити в Україну, на надходження ключової частини допомоги знадобляться тижні а то й кілька місяців.

Через російські окупанти повною мірою використовують на фронті власну перевагу в артилерії та чисельності особового складу і поспішають домогтись оточення контрольованих українськими військовими ділянок фронту на сході Донецької області.

Кремль поспішає. Вони намагаються за всяку ціну поліпшити свої бойові позиції, щоб змусити Україну домовитися про припинення вогню, — пояснює працівник аналітичного центру Jamestown Foundation у США Павло Лузін, який опікується питаннями російських збройних сил. Поширити

Зазначається, що після захоплення Авдіївки напередодні фіктивних російських виборів у березні московські війська захопили загалом 11 населених пунктів.

Чому оборона Часового Яру має стратегічне значення для ЗСУ

Як зазначає український військовий аналітик та радник МЗС Тарас Жовтенко, останні досягнення військ РФ є продовженням загальної операції.

Перед президентськими виборами в Росії було ясно, що захоплення нових територій — це політичне завдання, передане згори російським солдатам. Прямо зараз ми спостерігаємо продовження... Вони намагаються захопити якомога більше земель до того, як прибуде військова допомога США, — наголошує аналітик. Поширити

Зокрема, наразі окупаційна армія РФ веде активний наступ в районі Часового Яру.

Бахмут не мав справжнього стратегічного значення, а Часів Яр має, — підкреслює професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк Поширити

Захоплення міста дозволить російським окупантам майже без перешкод просуватись на південь Донецької області у напрямку Краматорська та навіть далі, у бік Дніпра.