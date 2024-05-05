У ЗСУ фіксують активізацію російських штурмів на півдні України — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ фіксують активізацію російських штурмів на півдні України — що відомо

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська напередодні Великодня збільшили кількість штурмів на півдні України, однак Сили оборони їх відбили.

Ситуація на півдні України

Начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на півдні України.

Ситуація у нас відносно стабільна. Єдине (4 квітня, — ред.) — вчора була помітна більша кількість спроб штурмів — 19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, тим не менш, така активність була помітна

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України

Зранку 5 травня відбулося шість штурмів.

Здебільшого — це Херсонський напрямок, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій, — сказав Плетенчук.

Також кілька спроб штурмів зафіксували в районі острова Нестрига.

Звільнення отсрова Нестрига

28 квітня українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Плетенчук раніше зазначав, що йдеться не про стратегію, а про порційні бої, тому звільнення острову має більш тактичне значення.

Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.

Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною, — підкреслив Плетенчук.

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