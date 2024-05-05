У ЗСУ фіксують активізацію російських штурмів на півдні України — що відомо

Російські війська напередодні Великодня збільшили кількість штурмів на півдні України, однак Сили оборони їх відбили.

Ситуація на півдні України

Начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на півдні України.

Ситуація у нас відносно стабільна. Єдине (4 квітня, — ред.) — вчора була помітна більша кількість спроб штурмів — 19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, тим не менш, така активність була помітна Дмитро Плетенчук Начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України

Зранку 5 травня відбулося шість штурмів.

Здебільшого — це Херсонський напрямок, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій, — сказав Плетенчук. Поширити

Також кілька спроб штурмів зафіксували в районі острова Нестрига.

Звільнення отсрова Нестрига

28 квітня українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Плетенчук раніше зазначав, що йдеться не про стратегію, а про порційні бої, тому звільнення острову має більш тактичне значення.

Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.