У ЗСУ фіксують активізацію російських штурмів на півдні України — що відомо

Російські війська напередодні Великодня збільшили кількість штурмів на півдні України, однак Сили оборони їх відбили.
Ситуація на півдні України
Начальник Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на півдні України.
Зранку 5 травня відбулося шість штурмів.
Також кілька спроб штурмів зафіксували в районі острова Нестрига.
Звільнення отсрова Нестрига
28 квітня українські Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.
Плетенчук раніше зазначав, що йдеться не про стратегію, а про порційні бої, тому звільнення острову має більш тактичне значення.
Він зауважив, що ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів.
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