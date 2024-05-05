Российские войска в канун Пасхи увеличили количество штурмов на юге Украины, однако Силы обороны их отбили.

Ситуация на юге Украины

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о ситуации на юге Украины.

Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное (4 апреля, — ред.) — вчера было заметно большее количество попыток штурмов — 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, неприятель с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна. Дмитрий Плетенчук Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины

Утром 5 мая прошло шесть штурмов.

В основном это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Роботине, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций, —сказал Плетенчук. Поделиться

Также несколько попыток штурмов было зафиксировано в районе острова Нестрига.

Освобождение острова Нестрига

28 апреля украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Плетенчук ранее отмечал, что речь идет не о стратегии, а о порционных боях, поэтому освобождение острова имеет более тактическое значение.

Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.