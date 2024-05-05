В ВСУ фиксируют активизацию российских штурмов на юге Украины — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ фиксируют активизацию российских штурмов на юге Украины — что известно

В ВСУ фиксируют активизацию российских штурмов на юге Украины — что известно
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска в канун Пасхи увеличили количество штурмов на юге Украины, однако Силы обороны их отбили.

Ситуация на юге Украины

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о ситуации на юге Украины.

Ситуация у нас относительно стабильная. Единственное (4 апреля, — ред.) — вчера было заметно большее количество попыток штурмов — 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, неприятель с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины

Утром 5 мая прошло шесть штурмов.

В основном это Херсонское направление, всем известные Крынки, где враг пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Роботине, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций, —сказал Плетенчук.

Также несколько попыток штурмов было зафиксировано в районе острова Нестрига.

Освобождение острова Нестрига

28 апреля украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Плетенчук ранее отмечал, что речь идет не о стратегии, а о порционных боях, поэтому освобождение острова имеет более тактическое значение.

Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.

Фактически это наш берег… На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он расположен… Некоторое время он считался серой зоной, — подчеркнул Плетенчук.

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