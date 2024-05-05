Российские войска в канун Пасхи увеличили количество штурмов на юге Украины, однако Силы обороны их отбили.
Ситуация на юге Украины
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал о ситуации на юге Украины.
Утром 5 мая прошло шесть штурмов.
Также несколько попыток штурмов было зафиксировано в районе острова Нестрига.
Освобождение острова Нестрига
28 апреля украинские Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.
Плетенчук ранее отмечал, что речь идет не о стратегии, а о порционных боях, поэтому освобождение острова имеет более тактическое значение.
Он отметил, что враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.
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