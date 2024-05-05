Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин спростував заяви російських окупантів про нібито захоплення опорного пункту на території заводу в центрі Красногорівки.

Що відбувається в Красногорівці

Волошин підкреслив, що заяви військових злочинців з армії РФ про нібито захоплення Красногорівки не відповідають дійсності.

Речник ОСУВ “Хортиця” наголосив, що російські окупанти на території заводу у центрі Красногорівки перебувають під постійним вогневим тиском українських військових.

Ввечері, 4 травня, один із підконтрольних кремлю пропагандистських Telegram-каналів оприлюднив відео зняте з дрону, на якому російські окупанти встановлюють прапор на вогнетривкому заводі в Красногорівці.

У підписі до відео було заявлено, що тепер основний опорний пункт ЗСУ нібито повністю окуповано росіянами.

За словами речника ОСУВ “Хортиця”, російські окупанти продовжують штурмувати Красногорівку невеликими піхотними групами, однак українські військові знищують кремлівських загарбників артилерією та мінометами, не даючи ворогу змоги зайти у місто.

Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти, — наголосив Волошин. Поширити

Він зазначив, що наразі Красногорівка перебуває під повним контролем українських військових попри періодичні брехливі заяви кремлівської пропаганди про нібито захоплення міста.

Волошин додав, що групи російських окупантів, які прорвались у місто, наразі перебувають у надзвичайно скрутному становищі, оскільки фактично не мають змоги для поповнення боєприпасів і позбавлені підтримки бронетехніки.

Як додав Волошин, бої тривають, Сили оборони стримують просування противника вглиб міста, ситуація знаходиться під контролем України.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що наразі окупаційна армія РФ зосередила в районі Часового Яру поблизу Бахмута на Донеччині близько 25 тис військових.

Він додав, що наразі ворог намагається домогтись чисельної переваги над українськими військовими на окремих напрямках, зокрема, в районі Часового Яру.

Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув якісь свої зусилля певні на інший напрямок. Або доукомлектував свої підрозділи ті, які були розбиті нашими військами... Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу. Якщо говорити про чисельність, наприклад Часовоярівського напрямку, то там ворог зосередив угрупування десь 20-25 тис військовослужбовців, — пояснює Волошин. Поширити

За його словами, найбільш складною ситуація залишається в районах Бахмута, Авдіївки та у напрямку Новопавлівська.

Обстановка в останні дні, останній тиждень відносно загострилась, тривають важкі бої. Ситуація контрольована силами оборони. Ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту. І зосередив свої зусилля як раз на цих декількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Ворог також атакує по всій лінії фронту. А на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи всі види озброєння, — підкреслив Волошин. Поширити

Він зазначив, що протягом останніх днів російські окупанти почали активніше застосовувати авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ.

Мета ворога незмінна, як підкреслив Волошин, вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.