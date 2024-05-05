Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин опроверг заявления российских окупантов о якобы захвате опорного пункта на территории завода в центре Красногоровки.

Что происходит в Красногоровке

Волошин подчеркнул, что заявления военных преступников из армии РФ о якобы захвате Красногоровки не соответствуют действительности.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что российские оккупанты на территории завода в центре Красногоровки находятся под постоянным огневым давлением украинских военных.

Вечером, 4 мая, один из подконтрольных кремлю пропагандистских Telegram-каналов обнародовал видео снятое с дрона, на котором российские оккупанты устанавливают флаг на огнеупорном заводе в Красногоровке.

В подписи к видео было заявлено, что теперь основной опорный пункт ВСУ якобы полностью оккупирован россиянами.

По словам спикера ОСУВ "Хортица", российские оккупанты продолжают штурмовать Красногоровку небольшими пехотными группами, однако украинские военные уничтожают кремлевских захватчиков артиллерией и минометами, не давая врагу возможности зайти в город.

Часть вражеских групп, успевших зайти и укрыться на территории остатков огнеупорного завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры по избиению врага оттуда, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что сейчас Красногоровка находится под полным контролем украинских военных, несмотря на периодические лживые заявления кремлевской пропаганды о якобы захвате города.

Волошин добавил, что группы прорвавшихся в город российских оккупантов сейчас находятся в чрезвычайно затруднительном положении, поскольку фактически не имеют возможности для пополнения боеприпасов и лишены поддержки бронетехники.

Как добавил Волошин, бои продолжаются, Силы обороны сдерживают продвижение противника в глубь города, ситуация находится под контролем Украины.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ сосредоточила в районе Временного Яра вблизи Бахмута Донецкой области около 25 тыс. военных.

Он добавил, что в настоящее время враг пытается добиться численного превосходства над украинскими военными на отдельных направлениях, в частности, в районе Временного Яра.

Например, на одном из направлений он оттянул какие-то свои усилия определенные на другое направление. Или доукомлектовал свои подразделения разбитые нашими войсками... То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава. Если говорить о численности, например Часовояровского направления, то там враг сосредоточил группировку где-то 20-25 тыс. военнослужащих, — объясняет Волошин. Поделиться

По его словам, наиболее сложная ситуация остается в районах Бахмута, Авдеевки и в направлении Новопавловска.

Обстановка в последние дни, последняя неделя относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется силами обороны. Враг пытается перехватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. И сосредоточил свои усилия на этих нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Враг тоже атакует по всей линии фронта. А в некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамичное изменение обстановки. Российская армия не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, используя все виды вооружения, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что в течение последних дней российские оккупанты начали активнее применять авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ.

Цель врага неизменна, как подчеркнул Волошин, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.