Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин опроверг заявления российских окупантов о якобы захвате опорного пункта на территории завода в центре Красногоровки.
Что происходит в Красногоровке
Волошин подчеркнул, что заявления военных преступников из армии РФ о якобы захвате Красногоровки не соответствуют действительности.
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что российские оккупанты на территории завода в центре Красногоровки находятся под постоянным огневым давлением украинских военных.
Вечером, 4 мая, один из подконтрольных кремлю пропагандистских Telegram-каналов обнародовал видео снятое с дрона, на котором российские оккупанты устанавливают флаг на огнеупорном заводе в Красногоровке.
В подписи к видео было заявлено, что теперь основной опорный пункт ВСУ якобы полностью оккупирован россиянами.
По словам спикера ОСУВ "Хортица", российские оккупанты продолжают штурмовать Красногоровку небольшими пехотными группами, однако украинские военные уничтожают кремлевских захватчиков артиллерией и минометами, не давая врагу возможности зайти в город.
Он отметил, что сейчас Красногоровка находится под полным контролем украинских военных, несмотря на периодические лживые заявления кремлевской пропаганды о якобы захвате города.
Волошин добавил, что группы прорвавшихся в город российских оккупантов сейчас находятся в чрезвычайно затруднительном положении, поскольку фактически не имеют возможности для пополнения боеприпасов и лишены поддержки бронетехники.
Как добавил Волошин, бои продолжаются, Силы обороны сдерживают продвижение противника в глубь города, ситуация находится под контролем Украины.
Что известно о ситуации в районе Временного Яра
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что в настоящее время оккупационная армия РФ сосредоточила в районе Временного Яра вблизи Бахмута Донецкой области около 25 тыс. военных.
Он добавил, что в настоящее время враг пытается добиться численного превосходства над украинскими военными на отдельных направлениях, в частности, в районе Временного Яра.
По его словам, наиболее сложная ситуация остается в районах Бахмута, Авдеевки и в направлении Новопавловска.
Он отметил, что в течение последних дней российские оккупанты начали активнее применять авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям ВСУ.
Цель врага неизменна, как подчеркнул Волошин, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
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