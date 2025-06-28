Армія РФ рветься до Костянтинівки, але марно — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, що тримають оборону на Донеччині. За його словами, тривають бої на Добропільському напрямку, противник намагається прорватися до Костянтинівки.
Головні тези:
- Армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки через Добропільський напрямок, але зазнає численних втрат у боях.
- За даними Олександра Сирського, ворог використовує масивну техніку у спробах прориву нашої оборони.
- Українські війська успішно відбили атаку поблизу Яблунівки, знищивши велику кількість ворожого особового складу та бронетехніки.
Армія РФ зазнає чисельних втрат у напрямку Костянтинівки
Про це головком повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Українські воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.
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