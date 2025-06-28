Армія РФ рветься до Костянтинівки, але марно — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ рветься до Костянтинівки, але марно — Сирський

Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, що тримають оборону на Донеччині. За його словами, тривають бої на Добропільському напрямку, противник намагається прорватися до Костянтинівки.

Головні тези:

  • Армія РФ намагається прорватися до Костянтинівки через Добропільський напрямок, але зазнає численних втрат у боях.
  • За даними Олександра Сирського, ворог використовує масивну техніку у спробах прориву нашої оборони.
  • Українські війська успішно відбили атаку поблизу Яблунівки, знищивши велику кількість ворожого особового складу та бронетехніки.

Армія РФ зазнає чисельних втрат у напрямку Костянтинівки

Про це головком повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Продовжуються бої на новому напрямку — Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він додав, що минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Українські воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.

Заслухав звіти командирів на місцях — новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації. Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

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