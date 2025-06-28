Армія РФ рветься до Костянтинівки, але марно — Сирський

Продовжуються бої на новому напрямку — Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.