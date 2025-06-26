Сили оборони України зупинили просування армії РФ на Сумщині — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України зупинили просування армії РФ на Сумщині — Сирський

Олександр Сирський
Сирський
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Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається.

Головні тези:

  • Успішна оборона сил оборони України на Сумщині спричинила зупинку просування російських військ та стабілізацію лінії бойового зіткнення.
  • Збройні сили вдало використовують тактику активної оборони на Північнослобожанському напрямку, звільнюючи українську землю в прикордонній зоні.
  • Створено спеціальну групу для зміцнення укріплень та підготовки міст і громад Сумщини до оборони у випадку наступу противника.

Сирський заявив про упіхи ЗСУ на Сумщині

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

День насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку. Оборона Сумщини — одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само як торік — спроба наступальних дій противника на Харківщині.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована.

На визначених ділянках наші підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС РФ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що наступальні дії українських воїнів у Глушківському районі Курської області змусили противника перекинути частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

Окрім того, у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини — міст і громад області. Її першочергові завдання — це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

Сирський на Сумщині

Проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах — проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни.

Він також додав, що зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів і забезпечення більш надійно логістики наших військ — очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою.

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