Сили оборони України зупинили просування армії РФ на Сумщині — Сирський

Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається.
Головні тези:
- Успішна оборона сил оборони України на Сумщині спричинила зупинку просування російських військ та стабілізацію лінії бойового зіткнення.
- Збройні сили вдало використовують тактику активної оборони на Північнослобожанському напрямку, звільнюючи українську землю в прикордонній зоні.
- Створено спеціальну групу для зміцнення укріплень та підготовки міст і громад Сумщини до оборони у випадку наступу противника.
Сирський заявив про упіхи ЗСУ на Сумщині
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована.
Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що наступальні дії українських воїнів у Глушківському районі Курської області змусили противника перекинути частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.
Окрім того, у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини — міст і громад області. Її першочергові завдання — це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.
Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.
Він також додав, що зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів і забезпечення більш надійно логістики наших військ — очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою.
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