Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в Сумской области — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в Сумской области — Сырский

Александр Сырский
Сырский
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Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области, волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается.

Главные тезисы

  • Успешная оборона сил обороны Украины в Сумской области привела к остановке продвижения российских войск и стабилизации линии фронта.
  • Создана специальная группа для укрепления защиты и подготовки городов и общин Сумщины к обороне в случае наступления противника.
  • Военачальник отметил успешное применение тактики активной обороны на Северослобожанском направлении и освобождение украинской земли в приграничной зоне.

Сырский заявил об успехах ВСУ в Сумской области

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

День насыщенной работы на Северослобожанском направлении. Оборона Сумщины — одна из основных задач сегодня. По итогам мая-июня, можно констатировать, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же как в прошлом году — попытка наступательных действий противника на Харьковщине.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По его словам, продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована.

На определенных участках наши подразделения успешно привлекают тактику активной обороны и освобождают украинскую землю в Сумской области. На Северослобожанском и Курском направлениях мы повторно сковали около 50 тысяч личного состава ВС РФ, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что наступательные действия украинских воинов в Глушковском районе Курской области заставили противника опрокинуть часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника в Сумском направлении.

Кроме того, в командовании группировки на Северослобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумщины — городов и общин области. Ее первоочередные задачи — укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Также назначено должностное лицо, непосредственно отвечающее за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника. Также назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Сырский в Сумской области

Проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах — проинспектировал направление фортификаций, в том числе и в той части, за которую отвечают ОВА и ДССТ. Работа идет, но ее следует ускорять, учитывая требования современной войны.

Он также добавил, что возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидроновых коридоров и обеспечение более надежной логистики наших войск — очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше.

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