Силы обороны Украины остановили продвижение армии РФ в Сумской области — Сырский

Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области, волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается.
Главные тезисы
- Успешная оборона сил обороны Украины в Сумской области привела к остановке продвижения российских войск и стабилизации линии фронта.
- Создана специальная группа для укрепления защиты и подготовки городов и общин Сумщины к обороне в случае наступления противника.
- Военачальник отметил успешное применение тактики активной обороны на Северослобожанском направлении и освобождение украинской земли в приграничной зоне.
Сырский заявил об успехах ВСУ в Сумской области
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, продвижение российских войск в приграничные Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована.
Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что наступательные действия украинских воинов в Глушковском районе Курской области заставили противника опрокинуть часть войск для защиты своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности главной группировки войск противника в Сумском направлении.
Кроме того, в командовании группировки на Северослобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумщины — городов и общин области. Ее первоочередные задачи — укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.
Также назначено должностное лицо, непосредственно отвечающее за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления противника. Также назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования.
Он также добавил, что возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидроновых коридоров и обеспечение более надежной логистики наших войск — очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше.
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