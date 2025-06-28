Армия РФ рвется в Константиновку, но тщетно — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. По его словам, продолжаются бои на Добропольском направлении, противник пытается прорваться в Константиновку.
Главные тезисы
- Продолжаются ожесточенные бои между украинскими войсками и армией РФ в направлении Константиновки через Добропольское направление.
- Армия РФ несет многочисленные потери, пытаясь прорваться в Константиновку, и сталкивается с сильным сопротивлением со стороны ВСУ.
- Украинские войска успешно отражают атаки врага, уничтожая большое количество бронетехники и личного состава российских военных.
Армия РФ несет многочисленные потери в направлении Константиновки
Об этом главком сообщил на своей странице в Facebook.
Он добавил, что на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Украинские воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.
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