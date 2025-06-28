Армия РФ рвется в Константиновку, но тщетно — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. По его словам, продолжаются бои на Добропольском направлении, противник пытается прорваться в Константиновку.

Армия РФ несет многочисленные потери в направлении Константиновки

Об этом главком сообщил на своей странице в Facebook.

Продолжаются бои на новом направлении — Добропольском. Противник рвется в Константиновку, но кроме многочисленных потерь ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться по трем оперативным направлениям. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он добавил, что на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Украинские воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.