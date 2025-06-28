Армия РФ рвется в Константиновку, но тщетно — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ рвется в Константиновку, но тщетно — Сырский

Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. По его словам, продолжаются бои на Добропольском направлении, противник пытается прорваться в Константиновку.

Главные тезисы

  • Продолжаются ожесточенные бои между украинскими войсками и армией РФ в направлении Константиновки через Добропольское направление.
  • Армия РФ несет многочисленные потери, пытаясь прорваться в Константиновку, и сталкивается с сильным сопротивлением со стороны ВСУ.
  • Украинские войска успешно отражают атаки врага, уничтожая большое количество бронетехники и личного состава российских военных.

Армия РФ несет многочисленные потери в направлении Константиновки

Об этом главком сообщил на своей странице в Facebook.

Продолжаются бои на новом направлении — Добропольском. Противник рвется в Константиновку, но кроме многочисленных потерь ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться по трем оперативным направлениям.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он добавил, что на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Украинские воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.

Заслушал отчеты командиров на местах — вновь армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые предписания по обеспечению обороны и ее лучшей организации. Необходимо усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

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