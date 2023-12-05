Армія РФ шукає членів екіпажу збитого Су-24М у Чорному морі — речник Повітряних сил

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі командування злочинної армії РФ відправило літак Ан-26 на пошуки членів екіпажу збитого українськими військовими ворожого літака Су-24М над Чорним морем.

Що відомо про пошуки Росією членів екіпажу знищенного ЗСУ Су-24М

Ігнат зазначив, що що вже більще двох годин Ан-26 злочинної армії РФ кружляє над місцем падіння Су-24М у надії на порятунок членів екіпажу.

Що каже Зеленський про збиття ворожого Су-24М

За словами президента Володимира Зеленського, що знищення бомбардувальника окупаційної армії РФ Повітряними силами ЗСУ стало результатом посилення ППО на півдні України, зокрема, на території Одеської області.

Дякую нашим захисникам неба – якраз сьогодні збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі. Літак заходив для удару по Одеській області. Ще мінус один у терористів. І будемо й надалі "мінусувати" терористів. Посилюємо нашу ППО, зокрема на Одещині. Поступово. Але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає, - зазначив президент. Поширити

Що відомо про ситуацію на півдні України

Увечорі, 5 грудня, на півдні України було оголошено повітряну тривогу, а жителі Одеси чули звуки вибухів.

За інформацією місцевих видань, у місті працювали підрозділи ППО.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджають про російські дрони-камікадзе "Шахед" на півдні.

Зокрема, безпілотники фіксували над Чорним морем. Зараз вони летять у напрямку Южного та Коблево.

Також дрони помітили в Херсонській області. Вони прямують у бік Миколаївської області.