Армия РФ ищет членов экипажа сбитого Су-24М в Черном море — спикер Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ищет членов экипажа сбитого Су-24М в Черном море — спикер Воздушных сил

Ан-26
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Источник:  online.ua

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в настоящее время командование преступной армии РФ отправило самолет Ан-26 на поиски членов экипажа сбитого украинскими военными вражеского самолета Су-24М над Черным морем.

Что известно о поисках Россией членов экипажа уничтоженного ВСУ Су-24М

Игнат отметил, что уже более двух часов Ан-26 преступной армии РФ кружит над местом падения Су-24М в надежде на спасение членов экипажа.

Что говорит Зеленский о сбитии вражеского Су-24М

По словам президента Владимира Зеленского, уничтожение бомбардировщика оккупационной армии РФ Воздушными силами ВСУ стало результатом усиления ПВО на юге Украины, в частности, на территории Одесской области.

Благодарю наших защитников неба – как раз сегодня сбили российский боевой самолет в районе Змеиного в Черном море. Самолет заходил для удара по Одесской области. Еще минус один у террористов. И будем и дальше "минусировать" террористов. Усиливаем наше ПВО, в частности на Одесщине. Постепенно. Но ощутимо. Я благодарю каждую страну, которая помогает, - отметил президент.

Что известно о ситуации на юге Украины

Вечером, 5 декабря, на юге Украины была объявлена воздушная тревога, а жители Одессы слышали звуки взрывов.

По информации местных изданий, в городе работали подразделения ПВО.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о российских дронах-камикадзе "Шахед" на юге.

В частности, беспилотники фиксировали Черное море. Сейчас они летят в направлении Южного и Коблево.

Также дроны были замечены в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.

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