Армия РФ ищет членов экипажа сбитого Су-24М в Черном море — спикер Воздушных сил

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в настоящее время командование преступной армии РФ отправило самолет Ан-26 на поиски членов экипажа сбитого украинскими военными вражеского самолета Су-24М над Черным морем.
Что известно о поисках Россией членов экипажа уничтоженного ВСУ Су-24М
Игнат отметил, что уже более двух часов Ан-26 преступной армии РФ кружит над местом падения Су-24М в надежде на спасение членов экипажа.
Что говорит Зеленский о сбитии вражеского Су-24М
По словам президента Владимира Зеленского, уничтожение бомбардировщика оккупационной армии РФ Воздушными силами ВСУ стало результатом усиления ПВО на юге Украины, в частности, на территории Одесской области.
Что известно о ситуации на юге Украины
Вечером, 5 декабря, на юге Украины была объявлена воздушная тревога, а жители Одессы слышали звуки взрывов.
По информации местных изданий, в городе работали подразделения ПВО.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупреждают о российских дронах-камикадзе "Шахед" на юге.
В частности, беспилотники фиксировали Черное море. Сейчас они летят в направлении Южного и Коблево.
Также дроны были замечены в Херсонской области. Они направляются в сторону Николаевской области.
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