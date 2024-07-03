Російська армія атакувала з повітря Полтавщину — є загибла та поранені

3 липня російські терористи завдали повітряний удар по Полтавщині. Загинула одна особа, троє людей поранено.
Головні тези:
- Російські війська завдали повітряний удар по Полтавщині 3 липня, що призвело до загибелі однієї людини та трьох поранених.
- Керівник Полтавської ОВА підтвердив атаку російської армії на область, повідомивши про втрати серед цивільного населення та шкоду інфраструктурі.
- Російські війська також завдали удару по місту Полтава 15 квітня.
РФ атакувала Полтавщину: є жертви
Вдень 3 липня російська армія знову била по Полтавській області.
Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.
Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
Російські війська завдали удару по Полтаві
Про це 15 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Зберігайте спокій та інформаційну тишу, — додав він.
В області оголошували повітряну тривогу.
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