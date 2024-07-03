Российская армия атаковала с воздуха Полтавщину — есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия атаковала с воздуха Полтавщину — есть погибшая и раненые

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Полтавская область
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3 июля российские террористы нанесли воздушный удар по Полтавщине. Погибла одна особа, три человека ранены.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Полтавщину 3 июля: погибла одна особа, трое раненых.
  • Руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил атаку на гражданское население и инфраструктуру области.
  • Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а также повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.
  • Российская армия ранее нанесла удар по городу Полтава 15 апреля.

РФ атаковала Полтавщину: есть жертвы

Днем 3 июля российская армия снова била по Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

К сожалению, есть потери вследствие российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Одна из них в тяжелом состоянии.

Также обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Российские войска нанесли удар по Полтаве

Об этом 15 апреля сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются.

Сохраняйте спокойствие и информационную тишину, добавил он.

В области объявляли воздушную тревогу.

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