Российская армия атаковала с воздуха Полтавщину — есть погибшая и раненые

Днем 3 июля российская армия снова била по Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

К сожалению, есть потери вследствие российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Одна из них в тяжелом состоянии.