Российская армия атаковала с воздуха Полтавщину — есть погибшая и раненые

3 июля российские террористы нанесли воздушный удар по Полтавщине. Погибла одна особа, три человека ранены.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Полтавщину 3 июля: погибла одна особа, трое раненых.
- Руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил атаку на гражданское население и инфраструктуру области.
- Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а также повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.
- Российская армия ранее нанесла удар по городу Полтава 15 апреля.
РФ атаковала Полтавщину: есть жертвы
Днем 3 июля российская армия снова била по Полтавской области.
Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
К сожалению, есть потери вследствие российской атаки. По предварительной информации, погиб один гражданский человек, еще трое травмированы. Одна из них в тяжелом состоянии.
Также обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.
Российские войска нанесли удар по Полтаве
Об этом 15 апреля сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
Сохраняйте спокойствие и информационную тишину, добавил он.
В области объявляли воздушную тревогу.
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