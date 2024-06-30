Армія РФ вбила на Донеччині 7 цивільних протягом доби

Внаслідок обстрілів РФ в різних населених пунктах Донеччини було вбито сімох людей, ще 15 отримали поранення.

Протягом доби на Донеччині зафіксували 32 обстріли РФ

За минулу добу на Донеччині зафіксували 32 обстріли Росії, загинули семеро людей.

За словами голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, одна людина загинула у Курахівці Покровського району, ще троє там зазнали поранень.

У Костянтинівці російські обстріли також забрали життя людини, ще трьох поранили.

Обстрілами тут було зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 13, а також 12 багатоповерхівок, чотири нежитлові приміщення, три адмінбудівлі, спортзал, крамницю, два інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.

У Лиманській громаді загинули троє людей, ще одна особа зазнала поранень, додав Філашкін. У Торецькій громаді також двоє загиблих та шість поранених, пошкоджено 24 будинки та дві адмінбудівлі.

Ще одна людина зазнала поранень у Кураховому Покровського району. Там також знищено будинок. Крім того, пораненого та пошкодження будинку зафіксували у Торському.

У Селидовому пошкоджено три адмінбудівлі та шість промислових приміщень, у Часовоярській громаді — чотири приватні будинки і багатоповерхівка, у Сіверській — два будинки зруйновані і два пошкоджено.

Ракетний удар РФ по Вільнянську. Кількість постраждалих продовжує зростати

Станом на 30 червня внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську Запорізької області постраждали 43 особи, з них 7 осіб загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей).

В результаті удару РФ по Вільнянську травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів, повідомляє поліція Запорізької області.

На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію „102“. Продовжують роботу комунальні служби, — інформують в поліції. Поширити

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий.

У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації.