У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через удар РФ по Вільнянську
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через удар РФ по Вільнянську

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Вільнянськ
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У Вільнянську Запорізької області оголошено день жалоби. Напередодні внаслідок ракетної атаки по населеному пункту загинуло семеро людей.

Головні тези:

  • Терористичний акт РФ у Вільнянську призвів до загибелі 7 людей, зокрема 3 дітей.
  • У Харківській області російські війська здійснили масований удар по місту Дергачі, спричинивши значні матеріальні збитки.
  • Агресивні дії РФ на території України мають трагічні наслідки для мирного населення й вимагають реакцію міжнародної спільноти.

Через удар РФ по Вільнянську загинуло 3 дітей

Війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Після завершення пошуково-рятувальних робіт у ДСНС завили про загибель 7 осіб, серед них 3 дитини.

Також 31 особу, зокрема 8 дітей, травмовано.

30 червня оголосили  днем жалоби через теракт РФ у Вільнянську,  повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

30 червня у Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську. Росіяни поцілили по місту ракетами. Вбили 7 людей. Із них троє дітей.Поранили 31 людину, із них 8 дітей. Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста.

Іван Федоров

Іван Федоров

Очільник Запорізької ОВА

Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі

Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області постраждало троє людей.

Ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах, починаючи з 2022 року. За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо — УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні — повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.

Частково зруйновано лінії електропередач.

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