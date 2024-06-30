У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими через удар РФ по Вільнянську

У Вільнянську Запорізької області оголошено день жалоби. Напередодні внаслідок ракетної атаки по населеному пункту загинуло семеро людей.
Головні тези:
- Терористичний акт РФ у Вільнянську призвів до загибелі 7 людей, зокрема 3 дітей.
- У Харківській області російські війська здійснили масований удар по місту Дергачі, спричинивши значні матеріальні збитки.
- Агресивні дії РФ на території України мають трагічні наслідки для мирного населення й вимагають реакцію міжнародної спільноти.
Через удар РФ по Вільнянську загинуло 3 дітей
Війська РФ 29 червня ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Після завершення пошуково-рятувальних робіт у ДСНС завили про загибель 7 осіб, серед них 3 дитини.
Також 31 особу, зокрема 8 дітей, травмовано.
30 червня оголосили днем жалоби через теракт РФ у Вільнянську, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі
Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області постраждало троє людей.
Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.
Частково зруйновано лінії електропередач.
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