В Запорожской области объявили день траура по погибшим из-за удара РФ по Вольнянске
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожской области объявили день траура по погибшим из-за удара РФ по Вольнянске

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Вольнянск
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В Вольнянске Запорожской области объявлен день траура. Накануне в результате ракетной атаки по населенному пункту погибли семь человек.

Главные тезисы

  • Террористический акт РФ в Вольнянске привел к гибели 7 человек, в том числе 3 детей.
  • В Харьковской области российские войска нанесли массированный удар по городу Дергачи, нанеся значительный материальный ущерб.
  • Агрессивные действия РФ на территории Украины имеют трагические последствия для мирного населения и требуют реакции международного сообщества.

Из-за удара РФ по Вольнянску погибли 3 ребенка

Войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. После завершения поисково-спасательных работ в ГСЧС завыли о гибели 7 человек, среди них 3 ребенка.

Также 31 человек, в том числе 8 детей, травмированы.

30 июня объявили днем траура из-за теракта РФ в Вольнянске, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

30 июня в Запорожской области день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску. Россияне попали по городу ракетами. Убили 7 человек. Из них трое детей. Ранили 31 человека, из них 8 детей. Невыразимая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста.

Иван Федоров

Иван Федоров

Руководитель Запорожской ОВА

Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области пострадали три человека.

Враг нанес самый массированный удар по Дергачам, начиная с 2022 года. По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомба (предварительно - УМПБ Д-30). Обломочные ранения получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу — сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.

Частично разрушены линии электропередач.

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