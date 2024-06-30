В Запорожской области объявили день траура по погибшим из-за удара РФ по Вольнянске

В Вольнянске Запорожской области объявлен день траура. Накануне в результате ракетной атаки по населенному пункту погибли семь человек.
Главные тезисы
- Террористический акт РФ в Вольнянске привел к гибели 7 человек, в том числе 3 детей.
- В Харьковской области российские войска нанесли массированный удар по городу Дергачи, нанеся значительный материальный ущерб.
- Агрессивные действия РФ на территории Украины имеют трагические последствия для мирного населения и требуют реакции международного сообщества.
Из-за удара РФ по Вольнянску погибли 3 ребенка
Войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. После завершения поисково-спасательных работ в ГСЧС завыли о гибели 7 человек, среди них 3 ребенка.
Также 31 человек, в том числе 8 детей, травмированы.
30 июня объявили днем траура из-за теракта РФ в Вольнянске, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи
В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области пострадали три человека.
Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.
В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.
Частично разрушены линии электропередач.
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