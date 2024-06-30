Армия РФ убила в Донецкой области 7 гражданских в течение суток

В результате обстрелов РФ в разных населенных пунктах Донетчины были убиты семь человек, еще 15 получили ранения.

В течение суток в Донецкой области зафиксировали 32 обстрела РФ

За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировали 32 обстрела России, погибли семь человек.

По словам главы областной военной администрации Вадима Филашкина, один человек погиб в Кураховке Покровского района, еще трое там получили ранения.

В Константиновке российские обстрелы также унесли жизни человека, еще троих ранили.

Обстрелами здесь были разрушены два частных дома, повреждено 13, а также 12 многоэтажек, четыре нежилых помещения, три админздания, спортзал, магазин, два инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

В Лиманской общине погибли три человека, еще один человек получил ранения, добавил Филашкин. В Торецкой общине также двое погибших и шесть раненых, повреждены 24 дома и два админздания.

Еще один человек получил ранения в Курахово Покровского района. Там также уничтожен дом. Кроме того, раненый и поврежденный дом зафиксирован в Торском.

В Селидово повреждены три админздания и шесть промышленных помещений, в Часовоярской общине — четыре частных дома и многоэтажка, в Северской — два дома разрушены и два повреждены.

Ракетный удар РФ по Вольнянску. Число пострадавших продолжает расти

По состоянию на 30 июня в результате российского ракетного удара по Вольнянску Запорожской области пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 человека, 1 женщина и 3 детей).

В результате удара РФ по Вольнянску травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей, сообщает полиция Запорожской области.

На месте работает мобильный пункт приёма обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102". Продолжают работу коммунальные службы, - информируют в полиции. Поделиться

По словам председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова, 12 человек, раненых в результате удара россиян по Вольнянску, находятся в больницах. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.